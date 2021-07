Ravivihjeet: Voitokas Vonkari on Vermossa varmana

Terhi Piispa-Helisten

Tapio Perttusen Dream Girl on sitkeänä puurtajana yksi ykköskohteen kovimmista haastajista Southwind Hydrolle.

Kokemäellä keulasta vakuuttanut Southwind Hydro on avauskohteen seuratuin hevonen. Suomen debyytissään se lähti erittäin lujaa auton takaa ja hallitsi juoksua mielin määrin. Seppo Markkulan ajokki näytti siltä, että varastoon jäi pateja melkoisesti. Vastus muuttuu kuitenkin oleellisesti kun tullaan Kokemäeltä Vermoon.

Dream Girl tuskin pääsee kiihdytyksessä suosikin etupuolelle, mutta sitkeä tamma osaa voittaa muualtakin.

Let`s Take a Selfie avasi Mikkelissä kymppiä ja lopetti 09-vauhtia. Tito C.A. kiri lopussa edelle, mutta taakse jäi muun muassa Big Headache.

Shelby Ray avasi Turussa voltista 15,5-vauhtia ja otti paikan johtavan takaa. Vauhdikkaalla kirikierroksella se pääsi 500 metriä ennen maalia nousemaan toiselle ja kiri maalisuoralla voittoon hienolla tuloksella.

Karela Boko on ruudikas tamma, joka pilaa juoksujaan säännöllisesti laukkoihin. Toukokuun starteissaan se kulki alkulaukkojen jälkeen alle 15-vauhtia läpi, joten ehjällä suorituksella Tuomas Korvenojan valmennettava on lähellä voittoa. Dragon`s Eye ja Lake`s Diana vielä mukaan kuitille.

Morris Match on kolmannen kohteen suosikkini. Vermon voitto tuli keulasta helppoon tyyliin. Viimeksi se lähti jo 1 200 metriä ennen maalia kolmannelle ja kiertyi kärjen kupeelle vajaa kierros jäljellä. Siitä Tapani Jauholan ajokki oli sitkeä kolmas.

Halia Web ei ole toisten takaa vakuuttanut, mutta toukokuun keulajuoksussaan se oli sitkeä neljäs kova matkavauhti huomioiden. Antti Teivainen yrittänee sillä keulaan hallitsemaan tapahtumia.

Helmin Hermanni nousee rankingin kärkeen viimeisten esitysten perusteella. Vermossa se laukkasi pahoin alkuun ja sai asemat viidennestä sisältä. Ilkka Korven ajokki lähti kierros jäljellä ulkoradoille ja kiri maalisuoralla viidettä rataa pitkin varmaan voittoon. Kouvolassa se kiri viimeiset 700 metriä peräti 23-vauhtia kaukana Humanterin takana.

Lumi-Rami on parantanut otteitaan kaiken aikaa ja esiintynyt luotettavasti. Hymynpilkkeen ennätykset eivät kerro kaikkea ongelmista kärsineen ruunan kyvyistä. Statistiikka sen sijaan kertoo kaiken oleellisen. Kymmenen kertaa se on sijoittunut kahden parhaan joukkoon, kun kilpailuja on uralla viisitoista. Härmän voitossa kirikierros sujui 28-kyytiä ja viimeksi se jäi vaille kiriväyliä.

Hottine on ravannut kesällä entistä paremmin ja pystyy edelleen venymään kärkitaistoon.

Santtu Raitalan ohjastama Vonkari ei ole tällä kaudella vielä parempaansa kohdannut. Voitokas ja ravivarma ori menee hienolla tyylillä, eikä tappio ole ollut lähelläkään. Viimeksi toinen kierros sujui valiovauhtia, joten vastustajille tulee jälleen kiire. Keulasta uskon sen pystyvän jatkavan voittokulkuaan.

Federal Hill on ollut positiivinen viime kilpailuissaan. Volttilähtö ja rata viisi ei kuitenkaan ole aivan yksinkertainen juttu kokemattomalle hevoselle. Vahvoja esityksiä koko kauden tehnyt Salty Dog on vaarallinen vastustaja. Mikäli lähtö onnistuu ja hevonen pääsee alussa lähelle kärkeä, se pystyy kirissä ottamaan omansa.

Ancle Socks ja tauluaan selvästi parempi Shining Armor vielä potin nostajina mukaan.

Toto65-vihje

Lähtö 1: 3 Southwind Hydro, 4 Dream Girl, 1 Let`s Take a Selfie (5,2)

Lähtö 2: 2 Shelby Ray, 6 Karela Boko, 4 Dragon`s Eye, 8 Lake`s Diana (1,3)

Lähtö 3: 5 Morris Match, 1 Halia Web (2,10)

Lähtö 4: 9 Helmin Hermanni, 3 Lumi-Rami, 7 Hymynpilke, 1 Hottine (4,6)

Lähtö 5: 2 Vonkari (6,5)

Lähtö 6: 5 Federal Hill, 7 Salty Dog, 9 Ancle Socks, 8 Shining Armor (11,1)

384 riviä x 0,10e = 38,40e

Voit kopioida vihjesysteemin Veikkauksen palveluun tästä