Ravivihjeet Kaustiselle: Grainfield Aiden ampuu ulkoradalta Festivaali-ajoon

Main Stage on heti avauskohteessa rivin pankkina. Tässä se tyylitteli Santtu Raitalan ohjastuksessa vastaavan pitkän matkan voittoon Härmässä juhannuspäivänä.

Kaustisen Toto75-lauantain huipennus on lämminveristen pikapyrähdys Festivaali-ajo.

Ennakkosuosikki Grainfield Aiden ei saa mitään ilmaiseksi, siitä pitää huolen kasiradan lähtöpaikka sekä juurakkoina ruunan kaskessa olevat Global Withdrawl, Tito C.A. ja Majestic Man. Lähdössä on mukana monta salama-avaajaa, mutta Global Withdrawl lie kaikista kiivain kiihdyttäjä.

Vihjerivin vartijat ovat avauskohteen Main Stage ja toisen osakisan Lystilän Lento. Ensin mainittu loisti juhannuksen Toto75-kierroksella vastaavalla kolmen kierroksen matkalla. Ori joutui paiskimaan hartiavoimin hommia voittonsa eteen, sillä juoksupaikka oli toisella radalla ilman vetoapua. Nyt suursuosikki päässee marssimaan sovinnolla johtoon.

Vakavin vastustaja Credit To Love oli PowerParkissa Main Stagen nimiinsä viemässä taistossa kirivaiheessa kesy, eikä revanssin saaminen ole tämän valossa helppoa.

Lystilän Lento on Pohjanmaan kuumimpia nousevia suomenhevosnimiä. Ruunan ura pääsi myöhään käyntiin, mutta hyvää kannatti odottaa. Tällä kaudella Lystilän Lento on leikannut maaliviivan jo seitsemän kertaa ensimmäisenä. Risto Pirttimaan valmennettavalla on laukkariski, mutta ravilla Lystilän Lento hoidellee homman kotiin.

Myös Hipsun Pojussa on varma-ainesta. Ori osoitti viimeksi sen, että myös keulajuoksu tulee nykyään kyseeseen. Aiemmin Hipsun Poju oli haavoittuvainen, sillä ori vaati selkäreissua, jolloin pussitusriski oli alati vaanimassa. Heikki Mikkosen suojatin seuraksi lapulle nostetaan toinen vauhdikas kuusivuotias Kleppe Spödå.

Myös viides lähtö on selväpiirteinen, ja kolmikolla Feeling Classy – Was Vegaz – Pegasos Evo pärjää pitkälle.

Sen sijaan kolmas ja viimeinen kohde ovat kiperiä. Mahdollisia potintekijöitä ovat nousuvireinen Tingaling sekä sitkeyden perikuvat Kitzune G.G. ja Ridgehead Laurette.

Viikon väistö

Toto75, lähtö 5: Enzo Victory on rautaisessa iskussa, mutta maililla paikalta 12 ykköseksi ehtiminen voi olla mahdoton tehtävä.

Viikon varma

Toto75, lähtö 1: Main Stage pitää vauhtiensa ja voimiensa turvin muut kurissa avauskohteen maratonmatkalla.

Viikon yllättäjä

Toto75, lähtö 7: Vaikka sijoitukset eivät sitä paljastakaan, Tingalingin kuntokäyrä osoittaa kohti koillista. Viimeksi tamma oli taustalla pirteänä pussissa.

Toto75-vihjeet:

Lähtö 1: 4 Main Stage (6,5)

Lähtö 2: 4 Lystilän Lento (1,5)

Lähtö 3: 1,2,9,10,7,3,5 (8,12)

Lähtö 4: 6,7 (5,2)

Lähtö 5: 1,2,6 (3,9)

Lähtö 6: 5,3,8,4 (6,1)

Lähtö 7: 10,15,13,4,12,5,16,8,2,3 (14,6)

1 680 riviä x 0,05 euroa = 84 euroa

