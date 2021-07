Ravivihje: Pelipankki varmistetaan ideamerkillä Ruotsin Toto75-pelissä

Kuva: Ville Toivonen

Robert Bergh ohjastaa ja valmentaa vihjesysteemin toista varmaa Vikens High Yieldiä.

Kierros vaikuttaa etukäteen todella herkulliselta, eikä tietysti vähiten siksi, että Toto75-pelissä on jackpot-rahaa vajaa 900 000 euroa. Kierroksen suurin suosikki on kolmannen kohteen Cyber Lane, jonka peliosuus on kohonnut yli 70 prosentin. Se saa kupongille mukaan yhden maistuvan varmistusrastin. Vihjesysteemi tehdään tällä kertaa kahdella varmalla.

Päivän varmat

Vikens High Yield (T75-1) olisi keulat pitäessään todella lähellä johtaa lähtöä alusta loppuun saakka. Toissa kerralla Östersundissa ruuna lopetti hyvin ehtien lopulta toiseksi kovalla 10,2-tuloksella mailin matkalla. Viimeksi Färjestadissa hevonen juoksi sisärataa pitkin neljäntenä ollen pitkään vailla kiritiloja. Tuon startin sijoitukseen ei kannata kiinnittää liikaa huomiota. Viime starteissa heikoista lähtöradoista kärsinyt valjakko pääsee iskemään pitkästä aikaa huippupaikalta matkaan ja se toimii vaikealla Toto75-kierroksella toisena varmana.

Global Beware (T75-5) lataa lähtöön täysillä keulapaikka mielessään. Pahimman haasteen tuolle aikeelle heittää sisäpuolelta Amelencius B.B, joka pystyy ravilla lähtiessään avaamaan myös reippaasti. Ensin mainitulla on hyvät saumat päästä alussa ohi, varsinkin jos jälkeen mainitulla joutuu ottamaan ensimetrit varman päälle tai se sortuu laukalle, kuten on viime starteissa useaan otteeseen alkumetreillä käynyt. Nelivuotias kilpailee todella hyvässä vireessä. Kausiavauksessa ruuna paikkasi hienosti lähtölaukkansa. Viimeksi hevonen hallitsi keulapaikalta varmoin ottein pitäen Zacapa U.S.:n takanaan.

Päivän ideamerkki

Short in Cash (T75-3) starttaa ikävältä takarivin lähtöpaikalta, mutta on siitä huolimatta jäänyt aivan liian pienelle huomiolle. Hienoilla voitoilla kevätkauden avanneen hevosen taulu on mennyt sekaisempaan kuntoon, muttei vire ole kadonnut yhtään minnekään. Viimeksi Kouvolan Kymi GP:ssä ori paikkasi matkalla tulleen laukan todella hienosti kirien kärjen tuntumassa maaliin. Hevosella voidaan tehdä tarvittaessa ratkaisuja matkalla ja edetä keulahevosen Cyber Lanen rinnalle. Ainoastaan kuusi prosenttia pelattu ori maistuu peleissä.

Vihjesysteemi

1 Vikens High Yield (7,2)

7,10,15,14,13,3 (8,5)

1,11 (4,3)

3,6,7,2,10,9,11 (1,12)

4 Global Beware (1,3)

3,5,1,2,8 (4,11)

12,14,2,10,11,8,7,15 (3,1)

3360 riviä - 168 euroa

Voit kopioida vihjesysteemin Veikkauksen palveluun tästä