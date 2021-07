Ravivihje: Johtaako ideavarma alusta loppuun Årjängin Toto75-kierroksella?

Terhi Piispa-Helisten

Missle Hill on Årjängin kierroksen ideavarma.

Toto75-kierroksella on jackpot-rahaa yli 2,4 miljoonaa euroa. Kierros tarjoaa haasteita ja voitto-osuus saattanee nousta mukavasti. Vihjesysteemi tehdään tällä kertaa kahdella varmalla.

Päivän varma

Ulvsåsen (T75-4) on kylmäveriseksi todella luotettava tapaus, se käy ilmi myös statistiikasta. Uran 15 kilpailusta 11 kertaa voittanut viisivuotislupaus jatkaa huippuvireessä ja se toimii vihjesysteemin toisena varmana. Viimeksi Bodenissa ori voitti Toto75-päivänä keulapaikalta yläpystyyn. Sitä ennen Gävlessä hevonen oli hyvä kakkonen vain Mo Sjurille häviten.

Tällä kertaa lähtö ei ole tasoltaan kovin mahdollinen ja Ulvsåsen on siitä mukava varma, että sillä voidaan ajaa tarvittaessa matkallakin eteenpäin.

Päivän ideavarma

Missle Hill (T75-7) voitti lähtörata-arvonnan ja sillä on loistavat mahdollisuudet johtaa tämänvuotista Årjängs Stora Sprinterloppia alusta loppuun. Ulkopuolella on tulinen kiihdyttäjä Click Bait, mutta Missle Hillillä on rataa sisempänä hyvät mahdollisuudet puolustaa johtopaikka. Sille vaihdetaan tähän starttiin päävehkeet, joilla se käynnistyi muun muassa Elitloppetissa katapultin lailla. Toissa startissa ori vakuutti keulasoolossa Uumajassa. Kakkossuosikkina Missle Hill on loistava ideavarma.

Päivän ideamerkki

Goodlookin’ Pepper (T75-2) sai huippupaikan, mistä se saanee väkisin hyvän reissun joko kärjessä tai sen välittömässä läheisyydessä. Nelivuotias kilpailee hyvässä vireessä, eikä edes voitto 75-tasolla saa tulla yllätyksenä, sillä tällä kertaa Klass II ei ole tasoltaan kovin mahdollinen. Mailin matka on hevoselle etu. Årjängin voittostartissa ruuna hallitsi tapahtumia keulapaikalta. Viimeksi Lindesbergin 86-kierroksella hevonen oli johtavan kannasta kolmas.

Vihjesysteemi

10,1,5,3,9 (6,4)

8,4,1 (2,5)

4,6,9 (5,1)

10 Ulvsåsen (4,7)

Kaikki 12 hevosta (2,6)

8,7,12 (2,13)

3 Missle Hill (4,2)

1485 riviä - 74,25 euroa

Voit kopioida vihjesysteemin Veikkauksen palveluun tästä