Ravivihje: Pekka Korven kolmevuotiskyky ja Juuso Holttisen hevoset avainrooleissa

Kuva: Terhi Piispa-Helisten

Tiina Poikolainen on laitellut Her Royal Highnessinsa jälleen huippukuntoon, ja tamma tykitti Mikkelissä lauantaina loppua tiitterästi. Her Royal Highness hakee Toto65-pelin avauskohteessa paluuta parrasvaloihin.

Vermon ravirivi lähtee liikkeelle tammojen taistolla. Kohisevaa nousuvirettä esittänyt Her Royal Highness on suosikki, ja Tiina Poikolaisen suojatti on kelpo ehdokas ideavarmaksikin. Lauantaina Her Royal Highness latasi kolmannesta sisältä tilaa saatuaan ahnaasti maaliin.

Scarlet Hello kulki Kaustisen Isla-ajossa kiivaasti alun laukkansa jälkeen. Antti Teivainen tähdännee ohjastettavallaan keulaan, mutta johtopaikka ei välttämättä ole tässä lähdössä mannaa, jos rautarouva Selene Lune tulee kupeelle tahtia takomaan.

Blue Max Inn vakuutti toissa kerralla keulasta, ja Iikka Nurmosen ajokilla on oivalliset saumat jälleen johtoon. Juuso Holttisen tallin hevoset ovat kulkeneet viime viikkoina vallan mainiosti, ja tämä seikka tukee varmavalintaa.

Kolmannessa koitoksessa laitetaan voimat puntariin, kun kylmäverisillä on työn alla runsaan kolmen kierroksen matka. Juha Lindroosin laittelema Vonkari on voittanut kuudesti putkeen. Tehtävät tiukkenevat alati, ja nyt Vonkari on 20 metriä taaempana kuin iskukykyiset vastustajat Humenteri ja Helmin Hermanni. Näistä ensin mainitulla on mahtavat vauhtivarat, mutta jos ruuna sortuu matkalla yli-innokkuuteen, ei puhtia piisaa maratonmatkalla perille saakka. Näin kävi 19. toukokuuta.

Yllättäjänä rastitetaan mukaan nouseva tammanimi Tutuks, jonka rahkeet riittävät edellä mainittua kolmikkoakin vastaan.

Pekka Korvella on käsissään jälleen kirkas kolmevuotias tammatimantti, Jezzet Savoy. Vuonna 2016 syntyneessä ikäluokassa Korven supertähti oli Mascate Match, ja vuotta nuoremmissa hänen suojateistaan loistaa Magical Princess.

Jezzet Savoy on avannut uransa kahdella suvereenilla tyylillä lohjenneella voitolla. Tamma nauttinee vastustajiensa kunnioitusta, ja johtopaikka lie sovinnolla suosikin ulottuvilla. Jezzet Savoy on esiintynyt varmasti, eikä juoksuradan lähtöpaikasta ole ainakaan haittaa.

Kun Fandango Brick jäi viidennestä kohteesta pois, on kenttä auki. Enzo Victoryn taival ei välttämättä taitu kasiradalta sujuvia väyliä pitkin, ja varmistukset ovat tarpeen. Lauantaina positiivisesti esiintynyt Long Leg Lizzy on mahdollinen potinnostaja. Toinen moinen on kirikykyinen Bean Dead Cert.

Tuomas Korvenojalla on päätöskohteen valttikortti. Samvais on löytänyt itsensä, mutta sisärata ei välttämättä ole oriille suotuisin kiihdytyspaikka. Niinpä Holttisen tykkeihin kuuluva Piteraq ja vanttera voimanpesä Credit To Love liitetään lapulle mukaan.

Toto65-vihje:

Lähtö 1: 4 Her Royal Highness, 2 Scarlet Hello, 7 Gloria Web, 8 Selene Lune (3,6)

Lähtö 2: 3 Blue Max Inn (1,2)

Lähtö 3: 6 Vonkari, 3 Humenteri, 2 Helmin Hermanni, 8 Tutuks (7,5)

Lähtö 4: 6 Jezzet Savoy (5,8)

Lähtö 5: 8 Enzo Victory, 1 Rim Bay Orchid, 5 Long Leg Lizzy, 3 Roseland, 10 Bean Dead Cert, 4 The Breeze, 12 Stonecapes Tricky (11,6)

Lähtö 6: 1 Samvais, 3 Piteraq, 9 Credit To Love (2,5)

336 riviä = 33,60 euroa

Voit kopioida vihjesysteemin Veikkauksen palveluun tästä.