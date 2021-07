Ravivihje: Eskilstunan nelivuotistesti huipentaa Toto86-kierroksen - jackpot-rahaa jaossa vajaa 500 000 euroa

Kuva: Anu Leppänen

Jorma Kontiolla on monta hyvää voittosaumaa illan Toto86-kierroksella Eskilstunassa.

Illan ykköslähtö on nelivuotistesti, missä seitsemän huippuhevosta ottavat mittaa toisistaan Derby-matkalla eli 2640 metrin matkalla.

Kierros on etukäteen katsottuna mukavan kimurantti ja rivin voitto-osuus voi nousta mukaviin lukemiin. Vihjesysteemi tehdään kahteen varmaan luottaen.

Päivän varma

Black and Quick (T86-4) on juossut kesän aikana kahdesti hevosen uudelta valmentajalta Timo Nurmokselta käsin ja tulokset ovat olleet huippuluokkaa. Ensin Solvallassa ruuna teki hienon kirin neljännestä ulkoa ehtien 10,9-vauhtisella päätöslenkillä toiseksi. Viimeksi nelivuotias voitti keulaan päästyään täysin ajamatta. Hevonen on mainettaan nopeampi avaaja ja sillä on hyvät mahdollisuudet edetä aina keulapaikalle saakka. Nelivuotias on koko kierroksen todennäköisin voittaja ja vihjesysteemin toinen varma.

Florence Ima (T86-2) on tasaisessa lähdössä vain niukka suosikki, joten tamma on helppo valinta toiseksi varmaksi. Kolmevuotias on esittänyt uransa alusta saakka ikäluokkahevosen otteita, eikä tämän kertainen lähtö ole tasoltaan kovimmasta päästä. Tamma on sen lisäksi esittänyt kahdessa viime startissaan lähtönopeutta, jonka ansiosta se pääsee suurella todennäköisyydellä johtamaan lähtöä. Toissa kerralla hevonen taipui päätössatasella E3-karsinnassa ravaten siitä huolimatta 13-alkuisen tuloksen täydellä matkalla. Viimeksi hevonen laukkasi keulataistosta ensimmäiseen kaarteeseen, mutta kulki taustalla hyvin ajautuen lopussa vielä jopa pussiin.

Päivän potinräjäyttäjä

Esther Cheri (T86-3) on ainoastaan viisi prosenttia luotettuna yksi kierroksen parhaista ideamerkeistä. Tamma oli viime kauden lopussa todella hyvä Eskilstunan kirivoitossa, missä hevonen ehti viidennestä parista ulkoa 12,3-vauhtisella päätöslenkillä voittoon. Sen jälkeen tamman juoksut menivät kahdesti pieleen, eikä sijoituksiin kannata tuijottaa. Taukoa on toki nyt alla, mutta näin pelaamattomana tamma kiehtoo kovasti. Huippukuski Erik Adielsson hyppää vielä rattaille.

Vihjesysteemi

3,6,8,5 (4,1)

5 Florence Ima (1,7)

9,10,5 (1,8)

4 Black and Quick (7,1)

7,4,8,10,1 (14,12)

2,7,12,11,1 (9,5)

6,2,3,5 (1,7)

1,9,10,4,6,5 (7,2)

7200 riviä - 216 euroa

Voit kopioida vihjesysteemin Veikkauksen palveluun tästä