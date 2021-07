Ravivihje: Parvelan Retu on kuusivuotiskunkku

Terhi Piispa-Helisten

Parvelan Retu on 60 metrin takamatkaltakin Kuusivuotiskunkun ykkössuosikki, vaikka saakin taas vastaansa Stallonen.

Kuusivuotiskunkun supertähtenä häikäisee Parvelan Retu, joka lie pysäyttämätön 60 metrin pakistaan huolimatta. Vastus on toki parasta mahdollista luokkaa tutun taisteluparin Stallonen johdolla.

Joensuu-ajon johtonimiä ovat riski kanadalainen Super Schissel, kotimaan kärkikaartiin kuuluva Grainfield Aiden, upealla urallaan 51 kertaa ykköseksi yltänyt T.Rex ja Suomessa vahvoilla juoksuilla tulleilla kakkossijoilla avannut Maze Runner.

Parvelan Retun aisapari rivin luottohevosena on avauskohteen Lake's Action. Ruuna on mittauttanut tänä kesänä tasonsa maamme eliittiä vastaan, ja taso on todettu niissäkin piireissä riittäväksi. Kaustisen Festivaali-ajossa ruuna räväytti joukon hänniltä 500 metrin mittaisen ja 09-vauhtisen kanuunakirin.

Lauantaina vastus ei ole samaa luokkaa kuin edellisissä kisoissa, ja Lake's Action on takarivistäkin voitossa kiinni. Entisestään ruunan kurssia nostaa se spekulaatio, että lähdön tempo tullee olemaan railakasta, ja kenttä voi hyvinkin keikahtaa Linnunlahden mittavalla maalisuoralla.

Varman valmentaja Ville Hakala raportoi, että tiistaina olisi ollut tarjolla Suurmestaruusajon karsinnatkin, mutta kun Lake's Actionin voittosumma on vielä alle 60 000 euroa, on välillä tarkoitus ajaa rahasarjojakin.

Kierroksen vaihtoehtoisia varmakandidaatteja ovat vetreä konkariori Camri ja Iikka Nurmosen väreistä vailla tappioita jatkava En Candy Till.

Potinnostajista otetaan esille viidennen kohteen Edfromed. Kyseessä on työteliäs ruuna, jolle 2640 metrin matka on mannaa. Edfromed on ennenkin yltänyt ykköseksi Toto75-ympyröissä. Lähtöpaikka on otollinen, kun taas viimeksi reissu meni kasiradalta haastavaksi ja kiritila avautui vasta lopussa.

Viikon väistö

Toto75, lähtö 3: Elämänsä kunnossa kisaava ja kolmea voittoa tulostaulussaan kantava Hello kohtaa aiempaa selvästi tiukemman vastuksen.

Viikon varma

Toto75, lähtö 6: Vaikka Parvelan Retua voltissa laukkamörkö vaaniikin, sensaatiomainen ori voittanee hypynkin hidastamana.

Viikon yllättäjä

Toto75, lähtö 5: Rehti ruuna Edfromed menee matkan, ja paikka sekä päivän kunto antavat avaimet yllätykseen.

Toto75-vihjeet:

Lähtö 1: 9 Lake's Action (3,1)

Lähtö 2: 15,8,11,6,4 (9,1)

Lähtö 3: 8,4,3,5,1,6 (12,2)

Lähtö 4: 12,11,8 (10,13)

Lähtö 5: 9,10,1,7 (8,6)

Lähtö 6: 7 Parvelan Retu (6,8)

Lähtö 7: 8,2,9,6 (5,7)

1 440 riviä x 0,05 euroa = 72 euroa

Voit kopioida vihjesysteemin Veikkauksen palveluun tästä.