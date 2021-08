Ravivihje: Pekka Korven nuoret tammat Vermon luottohevosina

Ville Toivonen

Pekka Korven tallista tulee tänään radalle vihjerivin kaksi varmaa, Jezzet Savoy ja Magical Princess.

Avauskohteessa juoksee rivin ensimmäinen varma. Santtu Raitalan ohjastama Merran Roihu on yksi Suomen nopeimpia avaajia auton siivekkeen takaa. Lähes poikkeuksetta, ohjastajan niin halutessa, se pystyy eturivistä ottamaan keulapaikan hallintaansa. Niin käy todennäköisesti myös Vermon avauskohteessa. Omintakeisella tyylillään juokseva, Matti Patrosen valmentama ori on jälleen voitossa kiinni.

Toisen kohteen Strong Caviar on voittanut uran viidestä kilpailustaan neljä. Riku Salminen ei ole sen kanssa vielä tappiota kokenut. Viimeksi se näytti lopussa saavan kovan haasteen vastustajalta, mutta piti pintansa helposti ja varaa tuntui jäävän melkoisesti.

Deep Blue Font joutuu haalarihommiin, mikäli aikoo ottaa suosikin kiinni takamatkalta. Sen verran kyvykäs ja vauhdikas kolmevuotias on kyseessä, että voittokin on mahdollinen. Nemea Kato, King Of The North ja Rocky Cobbler pystyvät hyvänä päivänään haastamaan suosikit.

Kolmannessa kohteessa Suomen nopein avaaja Lady Luck kilpailee vaihteeksi täydellä matkalla ja volttilähdössä. Vakuuttavia voittoja ottanut tamma on erilaisen tehtävän edessä ja aavistuksen kierroksilla käyvän tamman edesottamuksia seurataan suurella mielenkiinnolla.

Suosikkini on Juho Ihamuotilan valmentama Galway Girl. TammaDerbyn karsinnassa se pinkoi kirikierroksen 13-vauhtia ja finaalissa se tsemppasi hienosti neljänneksi. Tasainen ja mielenkiintoinen kohde, jossa muhii yllätys.

Rivin toinen varma, kolmevuotias Jezzet Savoy kuumeni viimeksi lähdön uusinnoista ja pinkoi hyväksytyssä lähdössä voltista ensimmäiset 500 metriä hurjasti 10-vauhtia. Lopun antautuminen oli fysiikan lakien mukaista. Takarivistä Pekka Korpi voi tarkkailla alun iskeä kiriin kun vauhti rauhoittuu. Selkeä tukipilari T65-peliin.

Magical Princess koki tappion Mikkelissä, mutta se ei Derbyyn tähtäävän tamman kilpeä himmennä lainkaan. Se menetti kiihdytyksessä keulapaikan ja jäi sisäradalle pussiin. Kiritilat aukenivat viimeisessä kaarteessa ja Pekka Korven tamma singahti lujaa kolmanneksi. Keskiviikkona tammalla on taas paikka johtaa lähtöä alusta loppuun. An-Dorra on hieno tamma, eikä sen voitto saa suuresti yllättää koskaan.

Ilos Sansibar on päätöskohteen suosikki. Iikka Nurmosen valmennettava ei viimeksi pystynyt lopussa vastaamaan Quick Diablon kiriin, mutta sitä edellisessään se hallitsi pitkää volttia mielin määrin.

Morris Match on noussut kovaan kuntoon ja ottanut kaksi tyylikästä voittoa viimeisissään. Oilsheik on syttynyt taitavan Hannu Korven käsissä ja pystyy paljoon sopivalla selkäjuoksulla. Alle kykyjensä kulkenut Flexible Journey yrittää ilman kenkiä palata voittojen tielle. Ikitipsi Shining Armor saa edelleen paikan systeemistä. Sitä laukatonta juoksua on odotettu kauan, ehkä sen vuoro on jo keskiviikkona.

Toto65-vihje

Lähtö 1: 7 Merran Roihu (5,9)

Lähtö 2: 5 Strong Caviar, 10 Deep Blue Font, 3 Nemea Kato, 8 King Of The North, 4 Rocky Cobbler (6,9)

Lähtö 3: 4 Galway Girl, 11 Goodygoodytwoshoes, 10 Lady Luck, 7 Bean Dead Cert, 2 Girls With Curls, 3 Lapland Royal, 1 Easy Come Easy Go (9,6)

Lähtö 4: 9 Jezzet Savoy (12,14)

Lähtö 5: 2 Magical Princess (6,1)

Lähtö 6: 7 Ilos Sansibar, 4 Morris Match, 15 Quick Diablo, 5 Oilsheik, 11 Flexible Journey, 16 Hudson Web, 1 Shining Armor, 9 Comway Cotter (2,6)

280 riviä x 0,10e = 28,00 euroa

