Ravivihje: Nelivuotislupaus jatkaa Derbyssä voittojen tiellä

Ville Toivonen

Tom Erik Solbergillä on Tangen Borkin lisäksi myös hyvät saumat päästä voittajakehään Odd Herakleksen kanssa, joka kilpailee Toto86-pelin seitsemännessä kohteessa.

Kierroksen herkkupaloina ovat nelivuotiaille kylmäverisille ravattavat Derby sekä Tammaderby. Oriiden ja ruunien Derbyssä ykköspalkinto on 700 000 kruunua. Tammojen ykkönen on 450 000 kruunua.

Vihjesysteemi tehdään kahdella varmalla. Kierroksen suurin suosikki on viidennen kohteen Tangen Bork, joka jahtaa kymmenettä peräkkäistä voittoa. Nelivuotias on vihjesysteemin toinen varmoista.

Päivän varmat

Tangen Bork (T86-5) on hallinnut omaa ikäluokkaansa suvereenisti. Ori voitti viime vuonna Bjerkessä Norjan kolmevuotiaiden Kriteriumin ja pyrkii nyt Östersundissa voittamaan myös Derbyn. Hevonen on hävinnyt lyhyen uransa aikana ainoastaan kahdesti, tuolloinkin vain laukkojen takia. Karsinnassa ori hallitsi tapahtumia tuttuun tapaansa keulapaikalta voittaen varmoin ottein. Loppusuoralla voittomarginaali hieman kaventui, mutta hevonen olisi lähtenyt todennäköisesti vastaamaan vastustajan lähestyttyä rinnalle. Lisäksi tuo startti ei ollut hevosen päätähtäin vaan itse finaali. Ori johtanee jälleen suurella todennäköisyydellä alusta loppuun ja se kelpaa varmaksi suurista prosenteista huolimatta.

Naheed (T86-1) on tottunut myös voittamaan ravilähtöjä, se käy ilmi jo hevosen statistiikasta. Kuusivuotias on kilpaillut urallaan 13 kertaa voittaen niistä 10 lähtöä. Kuluneen vuoden aikana harvakseltaan kilpaillut hevonen palasi heinäkuussa yli puolen vuoden tauolta voittaen heti johtavan rinnalta. Startti alla nähtäneen vieläkin parempaa Naheedia. Ori on tottunut juoksemaan volttilähtöjä ennenkin, joten siitäkään ei tarvitse olla huolissaan.

Päivän ideamerkki

Zerozerosette (T86-8) toimii ainoana varmistusmerkkinä keulaan tähtäävälle suosikille Borea Del Circeolle. Mailin matka, takarivi ja vähän ajava ohjastaja ei ole tietysti varsinkaan kesäkeleillä se kaikista herkullisin yhdistelmä, mutta tällä kertaa poikkeus vahvistaa säännön. Viimeksi kuusivuotiaalle kokeiltiin jenkkikärryjä, joilla ori oli suorastaan kuin eri hevonen. Hevonen eteni varhain johtavan rinnalle, mistä hevonen taisteli väkisin voittaen todella kovan esityksen päätteeksi. Jos alkukiihdytys venyy, tai suosikille tulee muita sadepilviä ympärille, on Zerozerosette loppukirissä vaarallinen.

Vihjesysteemi

5 Naheed (7,8)

4,3,2,7,5 (12,9)

3,2,4,6,5 (1,9)

3,6,4,5,12,8 (10,2)

3 Tangen Bork (2,1)

9,1,15,6,7,3,2,5 (14,4)

7,10 (4,2)

2,10 (3,7)

4800 riviä - 144 euroa

Voit kopioida vihjesysteemin Veikkauksen palveluun tästä