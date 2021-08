Ravivihje: Jättimaistuvalla ideavarmalla Toto75-jackpotin kimppuun

Kuva: Antti Savolainen

Fredrik B Larsson on avainroolissa Rättvikin Toto75-kierroksella, sillä molemmat varmat tulevat hänen valmennustallistaan.

Toto75-pelissä on jackpot-rahaa yli 2,5 miljoonaa euroa. Jackpotin myötä potti on jopa 4,9 miljoonaa euroa. Kierroksen suurin suosikki on viidennen kohteen Perpetuate, joka on kerännyt käsittämättömän paljon peliä. Kohteeseen rastitaan maistuva vastavarma. Vihjesysteemi rakennetaan kahden varman varaan.

Päivän varma

Milliondollarrhyme (T75-3) kilpailee todella sekavalla taululla, mutta jokainen kansainvälistä raviurheilua seuraava on nähnyt ruunan suuren kapasiteetin. Pääsiassa ruunan startit ohjastanut valmentaja Fredrik B Larsson luovuttaa tällä kertaa ohjat huippukuski Erik Adielssonille, mikä on luonnollisesti laskettava isoksi plussaksi. Hevosen kausi on ollut haastava, eikä se ole lähtenyt ollenkaan siihen suuntaan kuin kauden kahdesta ensimmäisestä startista olisi voinut päätellä.

Toissa kerralla Färjestadissa teki takaa hurjan esityksen kovalla täyden matkan tuloksella 10,7, vaikka sijoitus jäikin neljänneksi. Viimeksi Axevallassa ruuna taipui lopussa, muttei esitystä sovi kuitenkaan tuomita. Hevonen latasi kasikaistalta alkuun ja se näkyi ymmärrettävästi lopussa. Nopealla avaajalla ladattaneen tälläkin kertaa lähtöön, myös sillä uhalla että ruuna on jäänyt joskus painamaan naruille.

Päivän ideavarma

Axel Wind (T75-5) on koko kierroksen paras idea ja sitä kautta luonnollisesti myös ideavarma. Italiasta Ruotsiin siirtynyt viisivuotias näytti lähtönopeuttaan viime vuoden starteissa siinä määrin, että ori on selkeä suosikki keulapaikan saajaksi, josta hevonen olisi paha kukistettava. Ruotsin starteissa ikäville paikoille arvotulla Axel Windillä ei olla kertaakaan ladattu Ruotsissa starttiin, minkä johdosta se on saattanut jäädä tässä liian vähälle huomiolle.

Esitykset ovat olleet huippuluokkaa, vaikkei Rättvikin kirivoiton jälkeen ykkösiä olekaan irronnut. Toissa kerralla Bergsåkerissa hevonen teki sitkeän juoksun johtavan rinnalta. Viimeksi Axevallassa hevonen kiri takajoukoista 11,1-vauhtia päätöslenkin ehtien takaa neljänneksi.

Päivän ideamerkki

Sourire Frö (T75-1) kilpailee taas toissa kerran tapaan ilman kaikkia kenkiä, mikä on hevoselle iso plussa. Lisäksi ori saa rattailleen huippukuski Erik Adielssonin, joka on myös positiivinen tekijä. Toissa kerralla hevonen teki toisesta ulkoa hienon esityksen kirien toiseksi kovia hevosia vastaan. Viimeksi hevosella ajettiin kengät jalassa, mutta ori teki niilläkin kelpo esityksen. Voltin kakkonen ei ole tuonut aikaisemmin ongelmia, eikä ori ole esittänyt epävarmuutta, joten paikastakaan ei tarvitse olla huolissaan.

Vihjesysteemi

1,2 (11,6)

2,8,9,7,4,3 (5,6)

5 Milliondollarrhyme (3,7)

7,2,1,6,12,14,11,8 (9,4)

3 Axel Wind (4,1)

10,9,3,7,11 (5,1)

Kaikki 9 hevosta (2,11)

4320 riviä - 216 euroa

Voit kopioida vihjesysteemin Veikkauksen palveluun tästä