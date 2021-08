Ravivihje: Nuorin osallistuja Stallone kuumin ehdokas ruunien ruhtinaaksi – kolmen kärjen taktiikalla Jackpot+ -kierrokselle

Kuva: Terhi Piispa-Helisten

Helätin-ajossa kisaava Hetviina palaa tositoimiin Seinäjoen kuningatarkisan jälkeen. Antti Tupamäen tammatähti on vihjesysteemin kolmas kurkihirsi.

Don Viking saapuu Ruotsista kirittämään kotimaan kovimpia, nuoren hurjapään Stallonen johtamia, ruunia. Ossi Nurmonen lähettää valmennettavansa Stallonen kokeneempien kilpakumppanien joukkoon luottavaisena.

”Stallone on saanut elämänsä aikana paljon lenkkiä ja intervallia. Ruuna jaksaa kaksi kisaa kahden päivän aikana. Ikäluokkakisat on nyt juostu, ja tämänrahaiselle on jäljellä oikeastaan vain avoimet lähdöt”, Nurmonen näkee.

Stallone starttaa 1600 metrin osalähtöön ykkösradalta. 2600 metrin otatukseen ruuna joutuu käänteisesti paikalle 12. Nurmonen sanoo, että jälkimmäinen matka on Stallonen valttikortti.

”Juoksunkulusta riippuu, miten hyvin ruuna pysyy 1600 metrillä muiden mukana. 2600 metriä sopii Stallonelle, kun taas kaikille vanhemmille ruunille ei välttämättä niinkään.”

Koska perjantain 1600 metrin tapahtumat eivät ole tätä kirjoitettaessa tiedossa, Stallone saa Toto75-systeemiin suojaa. Jos kaikki menee ruunalla ensimmäisenä kilpailuiltana nuottien mukaan, Stallone kelpaa hyvin varmaksikin.

Malja-ajossa joutuu takariviin arvottu Next Direction tekemään hartiavoimin töitä, kun nappipaikoiltaan pääsevät lataamaan matkaan Grainfield Aiden ja Lake's Action. Varsinkin viimeksi mainittu on yllätysvalmis, sillä keulaan ampaiseva Ville Hakalan venymiskykyinen suojatti on osoittanut riittävänsä Suomen parhaimmistoakin vastaan.

Vihjerivin ankkureina toimivat avauskohteessa koko matkan kontrollia hakeva Rallston, tasokkaan Helätin-ajon kuumin nimi Hetviina ja kaksinkertainen ravikuningas Evartti.

Toto75-vihjeet:

Lähtö 1: 6 Rallston (11,4)

Lähtö 2: 2,3,6,10,1,5,8 (4,12)

Lähtö 3: 13 Hetviina (5,2)

Lähtö 4: 7 Evartti (10,9)

Lähtö 5: 1,7,4,11,5 (8,10)

Lähtö 6: 9,2,1 (3,10)

Lähtö 7: 12,7,4,9,10,2 (6,8)

630 riviä x 0,05 euroa = 31,50 euroa

Voit kopioida vihjesysteemin Veikkauksen palveluun tästä.

Viikon väistö

Toto75, lähtö 2: Sähäkän tamman Luna de Paris'n kultakausi on vaarassa katketa ylisarjassa ja aiempaa tiukemmassa taistossa.

Viikon varma

Toto75, lähtö 4: Ravi-Suomen kuningas Evartti kohtaa sopivan vastuksen, eikä keskipitkästä matkasta ole oriille haittaa, päinvastoin.

Viikon yllättäjä

Toto75, lähtö 6: Lake's Action saattaa pitää hyvänä päivänään takanaan sekä Next Directionin että Grainfield Aidenin.