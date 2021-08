Ravivihje: Åby Stora Pris huipentaa lauantain Toto75-kierroksen

Ville Toivonen

Neljännen Toto75-kohteen Zion Font on koko kierroksen suurin ennakkosuosikki. Hollantilainen Rick Ebbinge vastaa ohjastuksesta.

Päätöskohteena ravattava Åby Stora Pris on tasoltaan huikea. 3140 metrin matkalla riittänee tapahtumia yllin kyllin. Mukana on kaksi suurta miljoonalähtöä nimiinsä vienyt Who’s Who sekä viimeksi 08,8-tuloksen hurjastellut nelivuotias superlupaus Bengurion Jet. Voittajalle on tarjolla 1,5 miljoonaa kruunua.

Päivän varmat

Born Unicorn (T75-5) jatkaa hurjassa vireessä ja ruuna on ansaitusti suuri ennakkosuosikki. Viimeksi Hagmyrenissä alkumatkan toisella ilman vetoapua raatanut ruuna pääsi etenemään keulapaikalle vajaa kierros ennen maalia. Siitä valjakko pakeni lopulta aivan omille teilleen ollen aivan ylivoimainen. Täyden matkan voittoajaksi kirjattiin huikea 11,1. Suoraan lähtökiihdytyksestä ruuna ei pääse etenemään keulapaikalle, mutta Åbyn Open Stretch -radalla valjakolla on mahdollisuudet päästä hakemaan keula, ja vaikkei se sinne pääsisikään, hevonen on osoittanut jaksavansa tehdä töitä myös johtavan rinnalta.

Zion Font (T75-4) lähti viimeksi reippaasti matkaan, muttei päässyt siitä huolimatta etenemään keulapaikalle vaan jäi lopulta johtavan rinnalle. Siitä kuusivuotias teki rankan esityksen runtaten väkisin voittoon kovalla täyden matkan tuloksella 11,7. Tällä kertaa suursuosikki saanee Open Stretch -radalla enemmän kunnioitusta ja pääsee vetotöihin sekä saattaa saada vetää porukkaa rauhassa. Voitokas ruuna on ollut todella suoritusvarma, joten epävarmuustekijöilläkään on turhaa suuremmin spekuloida.

Päivän ideamerkki

Rackham (T75-6) on ideavarmaa etsiville oiva valinta tasaisesti pelatussa lähdössä. Todella kovakapasiteettinen menijä pääsee vielä kerran kilpailemaan voittosummansa ansiosta pronssidivisioonafinaalissa. Ikäluokkalähdöissäkin kykyjään viime kaudella esittänyt Rackham on tekemässä nousua kohti avoimia sarjoja. Viimeksi Jägersrossa hevonen kiersi alun kolmatta, kunnes pääsi laskeutumaan toiselle radalle ilman vetoapua. Kierros ennen maalia ruuna sai selän eteen päästyään toiseen pariin ulos. Sieltä Christoffer Eriksson nosti suojattinsa uudelleen kolmannen radan kiertoon päätöspuolikkaan alkaessa. Viisivuotias teki vahvan esityksen, vaikka jäikin lopulta kolmanneksi.

Vihjesysteemi

13,4,12,9,2,1 (11,3)

10,6,3,1,4,9,2,8 (5,7)

15,6,4,7,9,12 (1,2)

3 Zion Font (2,5)

3 Born Unicorn (5,9)

3,4 (5,8)

6,5,10,11,12 (4,1)

2880 riviä - 144 euroa

Voit kopioida vihjesysteemin Veikkauksen palveluun tästä