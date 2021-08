Ravivihje: Tasaiset tammalähdöt maustavat Vermon 65-kierrosta – Varman viittaa kantaa Super Schissel

Tammojen Vermo Cup on osoitus siitä, että tammalähdöille on kysyntää. Avauskohteet ovat juuri tasaisia ja yllätysalttiita tammojen tasoitusajoja. Oulu Express-karsinta vaikuttaa ennakkoon kahden kaupalta.

Terhi Piispa-Helisten

Iikka Nurmosen valmentama ja ohjastama Super Schissel on 65-vihjerivin varma.

The Next One US olkoon avauskohteen suosikki. Se on tehnyt jo pitkään tasaisen varmoja suorituksia ja kirinyt mallikkaasti vaikeistakin asetelmista. Haalarihommiin tamma joutuu tälläkin kertaa, sillä takarivistä se jää auttamatta alussa kauaksi kärjestä.

Runaway Nina viihtyy Vermossa ja ravia polkiessaan se pystyy voittamaan. Club Nord Chip jatkaa huippukunnossa, eikä sen voitto saa yllättää.

Toisen kohteen Brazen Leonore teki uskomattoman juoksun Kouvolassa, kun rutisti hurjavauhtisessa juoksussa voittoon johtavan rinnalta. Tamma osaa voittaa myös toisten takaa. Keulaan tähtäävä Queen Of Pirates on näistä asetelmista jälleen ns. ”pakkorasti”, koska se voittaa lähdön jos matkavauhti on maltillinen. Memento Vivere ja The Breeze ovat myös lähdön perusmerkkejä ja ikitipsi Bean Dead Cert saa edelleen paikan systeemistä. Sen juoksut ovat menneet pieleen säännöllisesti, mutta sopivalla sisäratajuoksulla se pystyy räjäyttämään totopommin.

Kolmannen kohteen Listas Minttu oli Seinäjoen kilpailussaan hämmentävän hyvä. Se laukkasi pahoin alkuun, mutta kulki sen jälkeen loppumatkan alle 14-vauhtia. Takarivi voi auttaa sähäkän tamman ravilla matkaan ja silloin se pystyy kiertämään aivan kärkeen. Kyvykäs Roseland sai startin kroppaansa ja pystyy varmasti ottelemaan voitosta. Hyviltä paikoilta Galway Girl ja Lady Rock vielä mukaan kuitille.

Iikka Nurmosen valmentama Super Schissel on tehnyt vaikutuksen Suomen starteissaan. Vermon pitkällä matkalla se hallitsi lähtöä varmoin ottein, vaikka Don Williams uhitteli pitkään rinnalla. Mikkelissä tuli sateen liukastamalla radalla laukka. Joensuussa ruuna haparoi ennen lähtölinjaa ja jäi kymmeniä metrejä kärjestä. Se kiri lopulta kovavauhtisessa kisassa kolmanneksi, aivan voittaneen Anything For Youn ulkopuolelle. Vastaavalla esityksellä Reima Kuislan lahjakkuus palaa Vermossa voittokantaan.

Time Match ja Zolamani erottuvat Oulu Express -karsinnassa selviksi suosikeiksi. Pitkästä aikaa hyvältä paikalta matkaan pääsevä Time Match lähtee asiallisesti liikkeelle. Se kiri viimeksi lopun 11-vauhtia ja osoitti vireen olevan kohdallaan. Zolamani tulee osaavista käsistä, eikä vauhdikkaasti avaavan ruunan voitto olisi yllätys.

Päätöskohteen Jezzet Savoy voitti viime kilpailunsa, mutta uran alkua leimannut loistokkuus puuttui. Luokallaan tamma hoiti tehtävän voitokkaasti, mutta pieniä kysymysmerkkejä viime kilpailu herätti. Parhaimmillaan hevonen pystyy lähdön voittamaan, mutta varmistukset ovat nyt paikallaan.

Super Topaz on hurjassa kunnossa ja lähtee lujaa auton takaa. Hannu Korpi on aggressiivinen ohjastaja, joka saattaa pitää kynsin hampain kiinni keulapaikastaan, mikäli sen alussa saa haettua. Ylivauhti avaisi mahdollisuudet myös muille. Hosianna Sisu ja Shackhills Desiree ovat hyviä hevosia ja pystyvät voittoon, mikäli suosikeilla on epäonnea.

Toto65-vihje

Lähtö 1: 10 The Next One US, 6 Runaway Nina, 2 Club Nord Chip (1,4)

Lähtö 2: 9 Brazen Leonore, 2 Memento Vivere, 7 Queen Of Pirates, 1 The Breeze, 8 Bean Dead Cert (5,4)

Lähtö 3: 8 Listas Minttu, 3 Roseland, 2 Galway Girl, 1 Lady Rock (9,7)

Lähtö 4: 13 Super Schissel (11,3)

Lähtö 5: 1 Time Match, 4 Zolamani (7,5)

Lähtö 6: 5 Jezzet Savoy, 4 Super Topaz, 8 Hosianna Sisu (6,2)

360 riviä x 0,10e = 36 euroa

