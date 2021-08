Ravivihje: Kaikkien aikojen Jubileumspokalen kruunaa Solvallan Toto75-kierroksen

Terhi Piispa-Helisten

Magnus A Djusen ohjastama Aetos Kronos tavoittelee Jubileumspokalenin 1,5 miljoonan kruunun ykköspalkintoa.

Kierros on erityisesti urheilullisesti täyttä timanttia. Kuudentena kohteena ravattavassa Jubileumspokalenissa kohtaavat hurjat viisivuotiaat. Tämän vuoden Elitloppet-voittaja Don Fanucci Zet saa vastaansa muun muassa Hail Maryn, Admiral Asin ja Aetos Kronoksen.

Myös kolmantena kohteena ravattava tammojen EM-lähtö on kerännyt hyvät osallistujat viivalle. Björn Goopin suosikki Mellby Free saa varmistukseksi vihjesysteemiin maistuvan Rebella Mattersin.

Päivän varmat

Asteroid (T75-7) on aiheesta koko kierroksen suurin suosikki. Frode Hamren valmentama kolmevuotias on tehtaillut hienon voittoputken, joka on suuressa vaarassa saada jatkoa Solvallasta. Björn Goopin ajokki käynnistyi voltista terävästi Åbyssä huhtikuussa ja samanlaisena keulapaikka on tässä lähellä, mikä olisi suuri etulyöntiasema mailin matkalla. Toissa kerralla Solvallassa ori hallitsi keulapaikalta varmoin ottein.

Seventh Heaven (T75-2) vakuutti Färjestadin voittojuoksussa ja samanlaisena hevonen on liian paha lyötävä muille. Tuolloin kolmevuotias eteni nopeasti keulapaikalle halliten tapahtumia aivan miten tykkäsi ravaten kovan täyden matkan tuloksen. Sen jälkeen voittokulku jatkui Axevallassa, muttei hevonen ollut voitosta huolimatta yhtä häikäisevä kuin edellisellä kerralla. Viimeksi kolmevuotias otti harmittavan laukan E3-karsinnassa. Nopea avaaja tähtää hyvältä lähtöpaikalta keulajuoksuun myös tällä kertaa.

Päivän ideamerkki

Use Face (T75-5) debytoi viimeksi Peter Untersteinerin valmennustallista kanuunaesityksellä. Tamma jyräsi johtavan rinnalta voittoon vahvan esityksen päätteeksi. Tyyli oli sellainen, että varaa jäi vaikka kuinka paljon. Lähtöpaikka on toki ikävä ja vastus asiallinen, mutta viime startin perusteella hevonen ei saisi olla noin pelaamaton.

Vihjesysteemi

1,9,8,10 (4,5)

2 Seventh Heaven (5,3)

6,4 (3,10)

11,4,9,1,8,12 (6,10)

11,5,7,4,9,2 (1,12)

3,2,6,10,5 (9,1)

3 Asteroid (9,8)

1 440 riviä - 72 euroa

Voit kopioida vihjesysteemin Veikkauksen palveluun tästä