Ravivihje: Ville Kalle ikäluokkansa kunkku ja Derbyn suurin suosikki

Terhi Piispa-Helisten

Ville Kalle on Derbyn ennakkosuosikki ja vihjerivin toinen varma.

Pikku Kunkku -tittelin Seinäjoella nimiinsä vienyt Ville Kalle on Derby-finaalin seuratuin hevonen. Ohjastaja Ari Moilanen on löytänyt yhteisen sävelen oriin kanssa ja tulosta tulee. Seinäjoella edes paha laukka toisessa kaarteessa ei estänyt voittoa.

Derbyn karsinnan voitto oli niukka, mutta sitäkin varmempi. Toisen kierroksen Jouko Paavolan suojatti polki alle 23-kyytiä. Huisi Hemmo, Suvelan Rinssi, Sipisee ja Säihkeen Säväys ovat kovia haastajia, mutta ravilla uskon suosikin pitävän pintansa. Voittaja kuittaa Derbystä 36 000 euroa.

Kylmäveristen tammalähdössä ovat mukana kaikki parhaat kuningatar-kandidaatit. Suven Sametti ei voittanut Seinäjoella yhtään osamatkaa, mutta vei himoitun tittelin tasaisuudellaan. Ciiran Tähti ja Hetviina kuuluvat myös suosikkeihin.

Liisan Tulilintu kiinnostaa silti eniten pelimielessä. Paikka ei myrkyn nopeaa tammaa suuremmin haittaa, mutta peliosuuden se voi pitää sopivan matalana. Harri Kotilaisen suojatti voitti Seinäjoella sunnuntain molemmat matkat, mutta titteli jäi saamatta lauantain romahduksen vuoksi.

Lämminveristen kovimmassa koitoksessa Anything For You saa suosikin paineet. Joensuussa Risto Airaksisen suojatti myllytti keulan kupeella koko matkan kovaa ja voitti hallitusti. Majestic Man lähtee sisäpuolelta ja yrittää taatusti pitää kiinni keulapaikastaan.

Viikon Varma

Toto75-6 Ville Kalle. Kriteriumin voittanut ori on ollut vakuuttava sen jälkeen, kun yhteinen sävel Ari Moilasen kanssa löytyi. Ravilla voittaa Derby-finaalin.

Viikon Väistö

Toto75-4 Hetviina. Ei ollut Ylivieskassa parhaimmillaan. Pitää parantaa voittaakseen Killerillä.

Toto75-vihjeet

Lähtö 1: 11,2 (9,10)

Lähtö 2: 5,7,10,4,3 (2,9)

Lähtö 3: 2,1 (10,9)

Lähtö 4: 12 Liisan Tulilintu (7,5)

Lähtö 5: 16,6,3 (10,8)

Lähtö 6: 2 Ville Kalle (4,3)

Lähtö 7: 16,6,11,2,3,4,12,13,14,1,10 (8,9)

660 riviä x 0,05e = 33 euroa

Voit kopioida vihjesysteemin Veikkauksen palveluun tästä