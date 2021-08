Ravivihje: E3-finaalit tähdittävät Gävlen Toto75-kierrosta – jackpot-rahaa jaossa yli 3,1 miljoonaa euroa

Terhi Piispa-Helisten

Örjan Kihlström ohjastaa rivin varmaa Fancesco Zetiä ja useampaa muutakin pelihevosta Gävlen 75-kierroksella.

Kierroksen herkkupaloja ovat toisena kohteena ravattava tammojen E3-finaali sekä kuudentena kohteena ajettava oriiden ja ruunien E3-finaali. Molemmissa lähdöissä on ykköspalkintona 975 000 kruunua.

Vihjesysteemi tehdään tällä kertaa kahdella varmalla.

Päivän varmat

Francesco Zet (T75-2) palasi karsinnassa tasolleen ja osoitti sen, miten hyvästä hevosesta onkaan oikein kyse. Toissa kerralla ori ei ollut parhaimmillaan jäätyään suursuosikkina neljänneksi, vaikkei sekään esitys täysin surkea ollut. Hevonen paljastui startin jälkeen kipeäksi, joka kertoo sekin jo kolmevuotiaan luokasta, miten ori taisteli johtavan rinnalta tuolloin.

Viimeksi ori jyräsi karsinnassa helposti ykköseksi johtavan rinnalta. Vastaavanlaisena hevonen on lähellä voittoa paikasta kuin paikasta.

Santos de Castella (T75-4) toimii poikkeuksellisesti varmana riskitekijöistä huolimatta. Nelivuotias on luokkansa puolesta lähdön paras hevonen, mutta tällä kertaa on monta mutkaa matkassa, sillä hevosella on kahden kuukauden starttiväli, takarivin lähtöpaikka sekä merkittävä laukkariski.

Tästäkin huolimatta ruuna on kierroksen toinen varma. Nelivuotiaalla on nimittäin hyvä mahdollisuus päästä hakemaan keulapaikka tallikaveri Lefty Gunilta, jonka jälkeen ruunan laukkariskikin pienenisi oleellisesti, sillä hevonen on tehnyt parhaat juoksunsa keulapaikalta.

Päivän ideamerkki

Eddy West (T75-7) maistuu myös todella ikävistä asetelmista huolimatta. Gävlessä maili ja lähtörata kahdeksan on karu yhdistelmä, mutta niin kovassa iskussa ruuna tällä hetkellä kilpailee, että se huomioidaan varhain myös näistäkin asemista.

Viimeksi Rättvikin Toto75:ssä hevonen kiri viimeiset 700 metriä kolmatta rataa pitkin ilman vetoapua runtaten selityksittä ykköseksi. Vastaavanlaisena ruuna nousee voittotaistoon paikasta kuin paikastakin. Kova alkukiihdytys suosisi vahvaa lopuntulijaa.

Vihjesysteemi

1,3,6,7,5,2,4 (8,10)

2 Francesco Zet (6,3)

5,4,6,11,1,9 (7,8)

9 Santos de Castella (2,11)

8,1,4,9,3,2,6,7 (10,5)

2,1,3,9,10,4,5 (7,6)

1,8 (4,5)

4704 riviä - 235,20 euroa

Voit kopioida vihjesysteemin Veikkauksen palveluun tästä