Ravivihje: Viisi kohdetta kuudesta on Derby-karsintoja

Terhi Piispa-Helisten

Consalvo on suurimpia suosikkeja karsintalähtönsä sekä finaalin voittajaksi.

Neljävuotiaiden Suomessa syntyneiden lämminveristen tärkein ikäluokkakilpailu Derby on jälleen ajankohtainen. Kevään ja kesän aikana on saatu ihastella kotimaisen lämminverijalostuksen helmistä ja keskiviikkona nähdään kuinka kunnon ajoitus on valmentajilla onnistunut.

Ikäluokan kärki on leveämpi kuin aikoihin ja useammalla hevosella on realistinen mahdollisuus kuitata hurja 120 000 euron ykköspalkinto. Ensimmäinen edellytys sille on tietenkin finaaliin pääseminen. Moni suosikki on joutunut ikävälle lähtöpaikalle, mutta se tuskin estää niiden voittokulun jatkumista.

Avauskohteen Consalvo ei ollut viime syksynä Kriteriumissa parhaimmillaan, mutta näytti Kymenlaakso-ajossa ja Kasvattajakruunussa olevansa yksi ikäluokkansa ehdottomista huipuista. Tälle kaudelle ori on ottanut vielä kehitysaskeleita ja kunto näyttäisi olevan viime kilpailujen perusteella huipussaan. Killerillä musta hurmuri voitti aivan ajamatta 12,8-tuloksella.

Kolme viimeistä kilpailuaan voittanut ori ”istahtanee” keulapaikalle viimeistään kaksi kierrosta ennen maalia, eikä se siitä taida parempaansa kohdata. Mask Off ja Love`n Cash kamppailevat suosikin takana finaalipaikasta.

Toisen kohteen An-Dorra on ollut ikäluokkansa ehdoton ykkönen tammojen puolella aina viime kevääseen saakka. Silloin Reino Palomäen suojatille tuli muutama heikompi suoritus ja Pekka Korven Magical Princess nousi sen haastajaksi ikäluokan parhaan tamman tittelistä. Suur-Hollola-ajon hieno neljäs sija, St Michel-ravien upea kakkonen ja erityisesti Killerin viime kilpailun suoritus nostavat Jarmo Saarelan ohjastaman tamman yhdeksi kilpailun suurimmista suosikeista.

Kolmannen kohteen Making Match on tehnyt hienoja suorituksia koko kauden ajan. Vain kerran se on jäänyt pois kolmen parhaan joukosta. Killerillä edelle jäi vain Consalvo, joten ehjällä suorituksella Olli Koivusen ajokki on lähellä karsintavoittoa.

Quite A Lover ei ole voittanut tällä kaudella vielä kertaakaan, mutta jää silti vihjeen yksinäiseksi merkiksi. Suoritukset ovat olleet kaiken aikaa mainioita ja ruuna on kohdannut aina ikäluokan huippuhevosia. Nyt vastus näyttää sopivalta ja Timo Korvenheimon valmennettavalla on paikka avata vuoden voittosaldonsa. Piece Of Hero on hyvä vastustaja ja kuuluu heti kupongille, jos suosikkia varmistelee.

Viime vuoden Kriterium-sankari Sahara Jaeburn on kilpaillut tällä kaudella Ruotsissa vain kahdesti. Kahdeksan kuukauden tauolta ori pinkaisi kesäkuun alussa täyden matkan tulokseen 11,6. Toiseen kisaan Timo Nurmoksen valmennettava oli jo valmis voittamaan. Hevosella on tähdätty vain ja ainoastaan Derbyyn ja taustat tuntien ori on valmis voittamaan karsinnan Jorma Kontion ohjastamana.

Päätöskohteessa Torvisen veljekset ovat suuressa roolissa. Hannu Torvisen ohjastama Mark More palaa pieneltä sairaspaussilta. Ruuna on auton takaa myrkyn nopea ja se juossee ainakin alussa keulapaikalla. Jukka Torvisen Her Royal Highness lähtee myös hyvin ja juoksupaikka lienee johtavan takana tai kärjen välittömässä läheisyydessä. Riihimäellä vakuuttanut My Sweden, No Limit Royalty ja Loser On Loser mahtuvat mukaan kapeaan systeemiin.

Toto65-vihjeet

Lähtö 1: 7 Consalvo (8,4)

Lähtö 2: 6 An-Dorra (4,9)

Lähtö 3: 4 Making Match, 1 Ava Di Emelin, 3 Lara Luca (2,9)

Lähtö 4: 2 Quite A Lover (5,6)

Lähtö 5: 8 Sahara Jaeburn (1,6)

Lähtö 6: 1 Her Royal Highness, 4 Mark More, 8 My Sweden, 3 No Limit Royalty, 6 Loser On Loser (11)

15 riviä x 0,10e = 1,50 euroa

