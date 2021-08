Ravivihje: Suuret suosikit juhlivat Bergsåkerin Toto75-kierroksella

Antti Savolainen

Reijo Liljendahl valmentaa Admiral Asia, joka on vihjerivin toinen varma.

Kierroksen päättää lämminveristen miljoonalähtö Sundsvall Open Trot, missä voittajaa odottaa tosiaan miljoonan kruunun ykköspalkinto. Suosikkina starttaa kaksi miljoonalähtöä kesällä nimiinsä vienyt Who’s Who.

Toto75-pelissä on jackpot-rahaa hieman vajaa 750 000 euroa. Koko kierroksen suurin suosikki on kolmannen kohteen Månlykke A.M, joka kelpaa suurista prosenteista huolimatta varmaksi saakka. Vihjesysteemi tehdään kahdella varmalla.

Päivän varmat

Månlykke A.M. (T75-3) on ansaitusti kylmäveristen Ruotsin mestaruuden suuri suosikki. Seitsemänvuotias superori kohtaa sopivan vastuksen kovasta ykköspalkinnosta huolimatta.

Toissa kerralla ori alitti 20-tuloksen mailin matkalla vahvan juoksun päätteeksi johtavan rinnalta. Viimeksi Östersundissa hevonen koki tappion suurena ennakkosuosikkina. Tuolloinkin valjakon kohtaloksi koitui jäädä johtavan rinnalle Odd Herakleksen voittamassa lähdössä. Kolmossijasta huolimatta ori jatkoi hyvässä vireessä.

Admiral As (T75-1) sai rata-arvonnassa ikävän lähtöpaikan, mutta se on tällä kertaa vain hidaste, ei missään nimessä este voitolle. Viimeksi Jubileumspokalenissa ruuna oli yksi suosikeista, mutta tuolloin hevosen startti pilaantui laukan muodossa.

Sitä ennen viisivuotias näytti parhaita puoliaan voittaen kahdesti 10-alkuisella täyden matkan tuloksella. Varsinkin toissa kerralla Solvallassa hevonen häikäisi keulapaikalta. Tuolloin valjakko prässäsi itsensä keulaan tuhannen oltua 08,2-vauhtinen. Siitä huolimatta hevonen pakeni lopussa omille teilleen. Voittosummansa puolesta hopeadivisioonassa kilpaileva ruuna on luokaltaan aivan eri sarjan ase ja se voittanee todennäköisesti ikävästä paikasta huolimatta.

Päivän ideamerkki

Conch on Inn (T75-2) ei ole todella tasaisessa lähdössä edes kohteensa suosikki, joten kolmevuotias maistuu rastipelissä. Toki hevosen ympärillä on kysymysmerkkejä, kahteen viime starttiin on tullut laukka ja lisäksi ori palaa tähän starttiin yli kahden kuukauden tauolta. Siitä huolimatta hevonen on luokkansa puolesta niin kova menijä tähän lähtöön, että sen kuuluu olla normaalina lähellä voittoa.

Toissa kerralla hevonen oli tekemässä raskasta juoksua johtavan rinnalta, kunnes laukkasi loppukaarteessa. Viimeksi ori sortui laukalle E3-karsinnassa heti lähtökiihdytyksessä.

Vihjesysteemi

12 Admiral As (7,5)

7,8,9,10 (2,3)

8 Månlykke A.M. (5,3)

3,13,1,11,6,7,8,9,12 (14,15)

3,2,6,5,8 (12,4)

4,9,3 (6,5)

4,3 (8,10)

1 080 riviä - 54 euroa

Voit kopioida vihjesysteemin Veikkauksen palveluun tästä