Kapteeni käskee jättipotin Suomeen?

Peukku ylös - kyllä onnistuu! Timo Nurmos on voinut iloita monesta suurvoitosta urallaan ja lisää saattaa olla tulossa tänä viikonloppuna. Jo lauantaina Nurmos on 75-pelien kohteiden avainroolissa sekä Suomessa että Ruotsissa.

Nelivuotias Kapten Brodde olisi voinut olla itsekin derbyhevosia kotimaassaan Ruotsissa, mutta kevään kolhut tekivät aikataulusta liian tiukan. Nyt ruuna on kuitenkin palannut voittojen tielle - se on tappioton laukattomissa starteissaan - ja 75-divisionien alimmassa sarjassa kapteeni tosiaankin käskee!

Voit lukea Timo Nurmoksen kommentit derbyviikonlopun kaikista starttihevosistaan Ruotsissa ja Suomessa tästä uutisesta (linkki).

Jägersrossa mennään viikonloppuna, sekä lauantain jättipottikierroksella että sunnuntain Derbyn aikaan, jolloin ratkaistaan myös T75, poutasäässä. Lauantain potissa on melkein kolme miljonaa euroa (!) bonusrahaa, ja jopa kuuden miljoona potti voi olla mahdollinen.

PÄIVÄN PANKIT

Mainittu Kapten Brodde (T75-2) menee keulaan ja hallitsee. Jägersrossa keulapaikka on erityisen arvokas. Tosin Kapten Brodde voisi olla pysäyttämätön muullakin juoksunkululla, mutta se on nopea ja saa hakea piikkipaikan. Parker on kova vastustaja ja melkein derbyfinalisti, karsintansa kolmonen, mutta se ei pääse edelle lähdössä ja tämäkin on ratkaisevaa.

Toiseksi hevoseksi laitetaan yllätysveto. Son Hugo Pellini (75-4) tulee tauolta, eivätkä viime esitykset vakuuttaneet. Ruunaa on kuitenkin kehuttu tosi lupaavaksi, ja keväällä ilmeni, että sen kurkussa on vikaa. Nyt hevonen palaa operaation jälkeen, ja treenit ovat sujuneet. Pieneltä paalulta ykkösradalta on saumaa keulaan, ja hevonen starttaa ensimmäistä kertaa kengittäkin. Jägersrossa on keulapaikasta tosiaan etua. Takamatkan hirmut ovat lisäksi enemmän pitkän matkan spesialisteja, ja Son Hugo Pellinillä on hyvä sauma, nam!

POTINRÄJÄYTTÄJÄT

Sweetman (75-3) on lähes pettämätön keulahevonen. Sillä on ollut huonoja paikkoja ja starttejakin on ollut harvakseen, mutta viime startin perusteella (lähtörata 8) huippukunto alkaa olla taas liki. Silti ruuna on jäämässä nyt hyvältä paikaltaan kotiradallaan jämäprosenteille. Vihjaajat tuntuvat luottavan Beartimen menevän keulaan, mutta Sweetman voi olla nopeampi. Ensin piikin ottaa Kung Edward ja sitten Sweetman tai Beartime. Sweetman on nyt yllättäjänä loistoveto!

Roni Paldanin valmennettava ja Mika Forsin ajokki Greta Sisu (75-6) ansaitsisi kohta jo täysosuman. Viimeksi se kiri aivan tasatahtia lopun avoimen tammasarjan hirmujen Dixie Brickin ja Digital Classin vanavedessä. Sitä ennen taakse jäi pitkässä tasoituksessa mm. Elitloppet-hevonen Cyber Lane. Nyt Diamantstoetissa vastus on paljon helpompi, eikä Gretaa saa loistovireessään unohtaa lapulta! Samoin aivan jättiyllättäjäksi kelpaa Diamantstoetin Kaj Widellin ajokki Nothinglike Malena.

MT RAVINETIN JACKPOTVINKKI LAUANTAIN JÄGERSRON T75:EEN:

1, 6, 7, 2 (9,5)

3 Kapten Brodde (6,1)

4, 5, 6, 8, 10 (7,2)

1 Son Hugo Pellini (10,4)

1, 11, 10, 5, 6 (9,8)

1, 7, 10, 3, 15, 9, 8, 6 (2,11)

1, 5, 3 (7,9)

2100 riviä - 105 euroa.

Voit kopioida vihjesysteemin Veikkauksen palveluun tästä.