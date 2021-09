Ravivihje: Knows Best tauoltakin systeemin kivijalaksi

Terhi Piispa-Helisten

Knows Best on vihjerivin luottohevonen.

Avauskohteen ensimmäinen matsi nähdään jo kiihdytyksessä, kun keulapaikkaa tavoittelevat ainakin Poetry In Motion ja Com Tuff. Mikäli sopu löytyy ajoissa, molemmat ovat potentiaalisia voiton tavoittelijoita. Mikäli avaus venyy pitkäksi, nousevat Pekka Korven huippukuntoinen Full Picture ja Kouvolassa vain Sahara Sandstormille hävinnyt Rebel Rapid mukaan kärkitaistoon.

Toisen kohteen epävarma Visler on vahva junttura ja kilpailee huippuiskussa. Ehjällä juoksulla sitä on keskiviikkona vaikea kukistaa. Vappu-Ukko elää myös voimillaan. Pikku hiljaa suvukas ori on saanut juonen päästä kiinni ja kehitys on ollut tällä kaudella nopeaa. Viimeksi epäsopivalla mailin matkalla laukka yllätti, mutta muutoin ori on esiintynyt varman oloisesti. Suomenhevosten Pilvenmäki Specialin kakkonen Helmin Hermanni ja pitkän pakin Mitt Hjärtas Tango kuuluvat mukaan ainakin leveämpiin lappuihin.

Kolmannen kohteen Royalsky on ollut koko uransa ajan hyvän hevosen maineessa. Voittoon saakka ruuna ylsi kuitenkin vasta uransa 18. kilpailussa Vermossa syyskuun alussa. Juha Utalan suojatti nousi kolmanteen ulos 800 metriä jäljellä ja pinkaisi viimeiset 700 metriä 11-vauhtia. Vastus on keskiviikkona sopiva ja toinen peräkkäinen voitto on ulottuvilla. Pretty Vision kilpailee hyvässä kunnossa ja huippupaikaltaan se voi osallistua kärkitaistoon.

Neljännen kohteen Mas Chili palailee pitkän tauon jälkeen taas tosi toimiin. Paikka vie suurimmat toiveet voitosta, mutta esitykset tauon jälkeen ovat olleet lupaavia, eikä vastuskaan suuremmin pelota. Meet Me In Shade ja pitkästä aikaa hyvältä paikalta matkaan ampaiseva What A Feeling saavat myös paikan systeemistä.

Pieneltä kilpailutauolta palaava Knows Best toimii systeemin kivijalkana. Varsin katkonaisesti kilpaillut ruuna esiintyi raviyleisölle viimeksi Teivossa elokuun alussa. Suurmestaruuden vei nimiinsä American Hero, mutta sen takana tuli umpi pussissa maaliin Hannu Laakkosen silmäterä Knows Best. Sen jälkeen ruuna on sairastellut, mutta palaa valmentajan mukaan kunnossa tauolta.

”Ruuna oli kipeänä Teivon kisan jälkeen. Siltä tuli räkää ja jalat turposivat. Joku viirus siinä kävi. Treeneissä hevonen on tuntunut kyllä hyvältä ja viime viikolla ajettiin sellainen hiitti, että hengen pitäisi kyllä kulkea. Keskiviikon tehtävä näyttää siltä, että keulasta kokeillaan. Jos ruuna on keskiviikkona rauhallinen, eikä pullaile keulassa, uskoisin sen olevan lähellä. Yleensä tämä hevonen on suorittanut tauolta ihan mallikkaasti”, kertoi valmentaja Hannu Laakkonen.

Tutun Impi on varmistunut kovasti viime kuukausien aikana. Antti Ala-Rantalan mukaan tamma kilpailee elämänsä kunnossa. Seinäjoella tamma kulki viimeiset puolitoista kierrosta 23-kyytiä. Alussa tamma ei ehdi nopeimpien matkaan, mutta loppua se rymistelee vauhdilla. Hiioppi on nopea sekä alussa että lopussa. Parhaimmillaan se olisi kova hevonen lyötäväksi, mutta vire tauon jälkeen on pieni arvoitus. Ypäjä Luotsi ja B.Riitu mahtuvat myös systeemiin.

Toto65-vihje:

Lähtö 1: 1 Poetry In Motion, 3 Com Tuff, 11 Full Picture, 10 Rebel Rapid (7,9)

Lähtö 2: 3 Visler, 4 Vappu-Ukko, 7 Helmin Hermanni, 9 Mitt Hjärtas Tango (10,1)

Lähtö 3: 5 Royalsky, 1 Pretty Vision (4,7)

Lähtö 4: 12 Mas Chili, 5 Meet Me In Shade, 1 What A Feeling (4,10)

Lähtö 5: 3 Knows Best (1,5)

Lähtö 6: 1 Tutun Impi, 8 Hiioppi, 6 Ypäjä Luotsi, 4 B.Riitu (7,5)

384 riviä x 0,1 e = 38,40 euroa

