Ravivihje: Kaksi varmaa alkuun ja loppuun revitystä Solvallan Toto75-kierroksella

Terhi Piispa-Helisten

Timo Nurmoksella on tuttuun tapaan jännittävä viikonloppu, kun ikäluokkakilpailuiden suuria seteleitä jaetaan. Nurmoksen tallista saapuu yhteensä peräti viisi hevosta Oaksiin ja Kriteriumiin.

Kierroksen rakenne muodostuu pitkälti avauskohteesta, missä starttaa koko kierroksen pankki Admiral As, jonka peliosuus huitelee 75 prosentin paremmalla puolella. Ruuna kilpailee kykyihin nähden väärässä divisioonassa ja se kelpaa ilman muuta toiseksi varmaksi.

Kohdelähtöjen suurimmat rahat jaetaan neljännessä ja kuudennessa kohteessa. Oaksin voittajaa odottaa 1,4 miljoonaa kruunua ja Kriteriumin sankaria peräti kaksi miljoonaa kruunua. Nämä saa lisäksi tuplana, mikäli hevonen on premiechansattu.

Päivän varmat

Admiral As (T75-1) pääsee kykyihinsä nähden todella edulliseen hopeadivisioonafinaaliin alhaisen voittosummansa ansiosta. Ruunan kyvyt ovat omaan ikäluokkaankin verraten todella huimat, mistä on osoituksena muun muassa Jubileumspokalen, missä hevonen pelattiin lähes tasoihin Elitloppet-voittaja Don Fanucci Zetiä vastaan. Tuossa lähdössä viisivuotias sortui harmittavasti laukalle. Sitä ennen ja sen jälkeen ruuna on tehnyt kanuunaesityksiä. Viimeksi Bergsåkerissa ruuna hivuttautui hiljalleen kohti keulapaikkaa ravaten toista rataa pitkin ilman vetoapua. Sen jälkeen valjakko jatkoi tasaisen reipasta tempoa karaten lopussa aivan omille teilleen.

Santos de Castella (T75-2) teki toissa kerralla sitkeän esityksen johtavan rinnalta häviten vain kovakuntoiselle Sourire Frölle, joka arvottiin tällä kertaa ikävälle lähtöpaikalle. Sen jälkeen ruuna oli iso suosikki Bollnäsissä, missä hevonen ei pystynyt lopussa kärkikamppailuun. Tuolloin juoksukin meni toki raskaaksi, kun hevonen kierteli kolmannen kautta johtavan rinnalle. Suurempi huomio on kuitenkin se, että hevosen toinen kärrynpyöristä oli niin sanotusti vanteilla renkaan puhjettua jo alkumatkasta. Siitä johtuen ruunan esityksen saa unohtaa. Nopea avaaja pääsee hyvin matkaan, eikä keulajuoksua sovi poissulkea. Tasaisessa lähdössä ruuna on kanuunavarma, sillä se ei ole edes kohdelähtönsä suosikki.

Päivän ideamerkit

Seniorita Tokio ja Isabelle Cash (T75-4) maistuvat Oaksissa ja tuo kohde pelataankin vain kahden merkin taktiikalla. Ensin mainitulla on loistava keulasauma, mikä on tasaisessa lähdössä todella suuri asia. Karsinnan hienolla kirillä voittanut Seniorita Tokio hyötynee vielä siitä, että lähdössä on kolme muutakin Timo Nurmoksen valmennettavaa, joilla voidaan ”lukita” tämä lähtö ajamalla johtavan rinnalle. Isabelle Cashin kiri vakuutti myös karsinnassa ja huomioitavaa on myös se, että tammalta riisutaan tällä kertaa ensimmäistä kertaa kaikki kengät pois. Lisäksi huippupaikalta starttaavalla hevosella onnistuu juoksukin kärjen läheisyydessä lähes varmasti.

Vihjesysteemi

4 Admiral As (5,1)

4 Santos de Castella (2,12)

13,5,8,12,15,10,7,2,11 (1,6)

1,3 (4,10)

9,4,12,5,2,1,10,11 (3,6)

3,4,2,7,10 (11,1)

11,4,2,1,3,6 (5,12)

4320 riviä - 216 euroa

Voit kopioida vihjesysteemin Veikkauksen palveluun tästä