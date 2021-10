Ravivihje: Alkuun varmat ja loppuun revitystä Ruotsin Toto75:ssä

Antti Savolainen

Tangen Haap on toinen kierroksen varmoista. Rattaille asettuu Erik Adielsson kuvan Björn Karlssonin sijaan.

Toto75-pelissä on jackpot-rahaa liki 2,7 miljoonaa euroa. Kierroksen pelipankki on toisen kohteen Tangen Haap, joka on aiheesta iso suosikki mailin matkasta ja takarivin lähtöpaikasta huolimatta. Vihjesysteemi tehdään tällä kertaa kahdella varmalla.

Skellefteån raviradalla on yksi Open Stretch -kaista loppusuoralla, joka saattaa muuttaa lähtöjen juoksunkulkuja normaalista, sillä johtavan takaa saa usein mahdollisuuden loppusuoralla ja näin ollen keulapaikka saattaa vaihtaa lähdön aikana helpommin omistajaa. Tämä tulee ottaa huomioon lähtöjä psyykatessa.

Päivän varmat

Tangen Haap (T75-2) kilpailee huippuvireessä ja on ansaitusti kohdelähtönsä suuri suosikki. Östersundissa ori juoksi lopulta johtavan kannassa, minne se jäi voimissaan pussiin Odd Herakleksen voittaessa keulapaikalta. Sen jälkeen Solvallassa hevonen taisteli johtavan rinnalta toiseksi.

Viimeksi Färjestadissa 12-vuotias palasi voittokantaan keulasoolon jälkeen rattaillaan Erik Adielsson, joka jatkaa ohjastajana myös tällä kertaa. Hevosella voi tehdä ratkaisut tarvittaessa matkallakin ja hevoselle on varmasti tarjolla paikka johtavan rinnalla.

Bird Lane (T75-3) pääsee starttaamaan yksin paalulta, mistä kolmevuotiaalla on huippusauma johtaa lähtöä startista maaliin. Toissa kerralla tamma voitti myös koko matkan johdon jälkeen Örebrossa. Viimeksi tamma osallistui Oaksin karsintaan, missä hevonen oli mukana kovassa 07,8-avauksessa. Lopulta tamma juoksi johtavan kannasta, mistä hevonen tsemppasi urheasti, vaikka jäikin finaalisijojen ulkopuolelle.

Vähäisestä rutiinista huolimatta tamma on suhteellisen luotettava menijä ja se kelpaa varmaksi vihjesysteemiin.

Päivän ideavarma

Showtimejackflower (T75-1) on tasaisessa kohteessa vasta kakkossuosikki ja se kelpaa luonnollisesti varmaksi. Juoksuradalta matkaan ampaiseva ruuna tähtää sieltä aina keulapaikalle saakka, josta ruunalla myös varmaankin ajettaisiin Open Stretch -kaistasta huolimatta.

Solvallan pronssidivisioonafinaalissa hevonen jäi toiseen pariin ulos, jonne se jäi väsyvän taakse pussiin ja menetti asemiaan. Sitä ennen ruuna oli haastavan tehtävän edessä Jägersrossa neljännestä parista ulkoa. Gävlessä hevonen nappasi hienon V75-voiton ja näytti, että hevonen kyllä riittää tällä tasolla, kunhan vain juoksut onnistuvat.

Vihjesysteemi

7 Showtimejackflower (5,4)

9 Tangen Haap (1,2)

1 Bird Lane (8,9)

Kaikki 15 hevosta (3,14)

1,4,6,5,3,7,11,8,2 (9,10)

5,11,2,7,6,10 (1,4)

2,1,12,5,7 (3,4)

4050 riviä - 202,50 euroa

Voit kopioida vihjesysteemin Veikkauksen palveluun tästä