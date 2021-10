Ravivihje: Calgary Games ravaa uuteen suurvoittoon Åbyssä

Adam Ström/StallTZ

Tässä arkistokuvassa on suomalaisia legendoja Ruotsin Derbyn voittajakehässä seuranaan Calgary Gamesin hoitaja Frederica Sandberg. Timo Nurmos ja Jorma Kontio ovat saaneet keltaisen klubitakin Derbyn voiton kunniaksi. Lauantaina ori tavoittelee Eurooppaderbyn eli UET Grand Prixin valloitusta.

Kierros pitää sisällään monta muutakin huippulähtöä. Kolme- ja viisivuotiaiden EM-lähdöt ovat keränneet kovat nimet paikalle mittelemään 500 000 kruunun ykköspalkinnosta. Myös Ruotsin mestaruudessa ja tammojen Ruotsin mestaruudessa on 500 000 kruunun ykköspalkinnot ja taso on kovin mahdollinen.

Vihjesysteemi tehdään kahteen varmaan luottaen.

Päivän varmat

Calgary Games (T75-6) on isänsä Readly Expressin jälkiä seuraten uusi supertähti. Nelivuotiaan kaikki kahdeksan kilpailua on päättynyt suvereeniin sooloon ja sama kaiku on kavioiden myös Åbyn UET Grand Prixin finaalissa. Derbyssä ilmiömäisen suorituksen tehnyt ori suoritti kyseisessä lähdössä tavalla, jota ei usein tule nähneeksi. 11,7-tulos johtavan rinnalta loksautti leuat totaalisesti, eikä rata ollut edes tuolloin nopein mahdollinen. UET-karsinnassa hevosen ei tarvinnut näyttää parastaan voittaen helppoon tyyliin keulapaikalta. Ori tähtää finaalissa koko matkan johtoon, vaikkei se missään nimessä ole tuon juoksupaikan varassa, se nähtiin jo Derbyssä. Hevonen on jopa hieman alipelattu Toto75-pelissä ja kelpaa ilman muuta varmaksi saakka.

Ivensong (T75-2) saapuu kolmevuotiaiden Euroopan mestaruuteen Ranskasta. Tamma on tehnyt muun muassa kahdessa edellisessä Vincennesin startissa hyvää työtä. Toissa kerralla tamma kiri johtavan takaa hienosti toiseksi häviten vain Idylle Speedille. Viimeksi hevonen kiri kolmannesta parista ulkoa voittoon hyvällä lopetuksella. Tasaiseen lähtöön tamma on loistava varmahaku ja se jäänee yksinäiseksi merkiksi vain 24 prosenttia luotettuna.

Päivän ideamerkki

Rajesh Face (T75-3) oli montén Ruotsin mestaruuden suosikki viime vuonna, mutta tuolloin ruuna jäi toiseksi. Esitystä ei sovi kuitenkaan moittia. Hevonen prässäsi itsensä voimalla keulaan tuhannen oltua 11,1-vauhtinen. Tuon jälkeen ruuna ei olekaan juossut montéa, mutta sillä on aiemmalta uralta loistava statistiikka montésta.

Hevonen palasi pitkältä tauolta syyskuun alussa Jägersrossa, missä ruuna laukkasi lähtöön, mutta kulki sen jälkeen taustalla hyvin. Viimeksi Halmstadissa ruuna ravasi keulassa ensimmäisen tuhannen 11,6-vauhdilla, mikä näkyi loppusuoralla, muttei esitystä sovi suuremmin moittia, sillä se oli vasta toinen startti pitkän tauon jälkeen.

Vihjesysteemi

6,11,1,2,3,9,12 (8,5)

4 Ivensong (2,5)

3,2 (5,1)

3,9,1,5,6,2,7,8 (4,10)

6,7 (2,9)

4 Calgary Games (3,2)

10,2,3,4,8,6 (12,11)

1344 riviä - 67,20 euroa

Voit kopioida vihjesysteemin Veikkauksen palveluun tästä