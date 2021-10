Ravivihje: Ruotsin Toto75-avaukseen varma takarivistä huolimatta

Ville Toivonen

Reijo Liljendahl valmentaa avauskohteen suurta suosikkia Admiral Asia. Örjan Kihlström jatkaa ruunan ohjastajana.

Kierroksen pelipankki on ansaitusti avauskohteen hurja Admiral As, vaikka lähtöpaikka onkin ikävä ja viime startti päättyi hylkäystuomioon. Se on vihjesysteemin toinen varmoista. Kierros on haastavuustasoltaan aika vaikea ja varmavaihtoehdot ovat kortilla.

Päivän varmat

Admiral As (T75-1) on superlupaus omiin sarjoihinsa ja ruuna kilpaileekin kykyihinsä nähden aivan liian pienellä voittosummalla. Mikäli kaikki olisi mennyt viime viikolla Solängetissä nappiin, ei ruuna olisi mahtunut enää Örebron sarjaan mukaan. Tuolloin hevonen sortui kuitenkin laukalle etusuoralla reipas pari kierrosta ennen maalia. Tällä kertaa hevosella on ikävä takarivin lähtöpaikka ja laukkariski on edelleenkin olemassa. Ruunan peliosuus on kuitenkin laskusuunnassa ja mikäli loppulukemat alkavat vitosella, on hevonen oikeinkin hyvä varmavalinta lauantain kierrokselle.

Darah Bibo (T75-5) on haastavan kierroksen toinen varma. Tamma voitti rata-arvonnan ja nelosradalta hevosella on loistosauma edetä keulapaikalle hallitsemaan tapahtumia. Autolähdön johdosta tamma saanee peräänsä jenkkikärryt, joista on kiistatta ollut apua juuri tälle hevoselle. Myös keulapaikka sopii hevoselle loistavasti ja tällä yhdistelmällä valjakko kiehtoo varmaksi saakka. Viimeksi Solvallan Diamantstoet-finaalissa Darah Bibolla ajettiin aktiivisesti johtavan rinnalle, mistä hevonen ei pystynyt tsemppaamaan kärkisijoille, muttei esitystä sovi suuremmin moittia.

Päivän ideamerkki

Antonio Trot (T75-3) hyötyy kiistatta viilenevistä keleistä ja viime talvenakin vahvuuttaan esittänyt voimanpesä pääsee jälleen käyttämään parasta ominaisuuttaan. Takarivin lähtöpaikka on toki valjakolle hidaste, muttei se ole välttämättä este menestykselle, sillä paikka johtavan rinnalla saattaa hyvinkin olla tässä tarjolla. Solvallan STL Openissa hevonen pakitti hitaana avaajana hännille, minne ruuna jäi hyvännäköisenä vaille kiriväyliä tullen täysissä voimissa maaliin.

Vihjesysteemi

11 Admiral As (3,2)

7,6,3,10,2,4,11 (8,9)

2,3,9 (11,5)

11,7,10,12,3,2,5,6,14,15,9 (1,4)

4 Darah Bibo (9,11)

12,9,3,10,6 (2,1)

2,5,3,4 (1,12)

4620 riviä - 231 euroa

Voit kopioida vihjesysteemin Veikkauksen palveluun tästä