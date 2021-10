Ravivihje: Maistuva ideamerkki on kärjen läheltä yllätysvalmis Jägersron Toto75-pelissä

Ville Toivonen

Christoffer Eriksson ohjastaa ja valmentaa avauskohteen varmaa Rackhamia.

Toto75-pelissä on jackpot-rahaa 2 255 522,43 euroa. Potti voi olla jopa 4,9 miljoonaa euroa. Kierros vaikuttaa vaikeustasoltaan sopivan haastavalta ja varmavaihtoehtoja riittää useampaan lähtöön. Kierroksen suurin suosikki on kuudennen kohteen Digital Dominance, joka ei kelpaa vihjesysteemin varmaksi. Vihjesysteemi rakennetaan kahteen varmaan luottaen.

Päivän varmat

Rackham (T75-1) luokaltaan kultadivisioonahevonen, joka pääsee maltillisen voittosummansa puolesta juoksemaan vielä hopeadivisioonassa. Ori tekee jatkuvasti rankkoja esityksiä, vaikka kahdessa viime startissa ei ole voittoja tullutkaan. Toissa kerralla hopeadivisioonafinaalissa hevonen kiersi ulkoratoja pitkin johtavan rinnalle. Juoksupaikka löytyi lopulta toisesta ulkoa, mistä ori käänsi hyökkäykseen takasuoralla edeten keulahevosen rinnalle taistellen urheasti toiseksi. Viimeksi viisivuotiaiden EM:ssä hevonen vasta hyvä olikin. Ori teki toisesta ulkoa kanuunakirin kolmatta rataa pitkin ilman selkää tsempaten neljänneksi kovalla täyden matkan tuloksella 11,5.

Hevosella on myös piilevää lähtönopeutta mainettaan enemmän ja valjakko löytänee suurella todennäköisyydellä melko vaivattomasti juoksupaikan johtavan Adde S.H.:n rinnalta. Myös keulataktiikkaa ei voi täysin poissulkea, vaikka Adde S.H. onkin suosikki keulaan. Ykköseltä matkaan kiihdyttävä Adde S.H. ei ole ollut kuitenkaan aiemmin nopeimmillaan alussa Sören Boelin ohjastamana ja ykkösradalta ei ole aina täysin ongelmatonta kiihdyttää, mikä avaisi pelin suosikin keulaan pääsylle.

Bugatti Miles (T75-5) voitti rata-arvonnan, sillä pahin haastaja Parker joutuu starttaamaan suosikin ulkopuolelta ja sen ansiota suosikilla on loistosaumat livahtaa keulapaikalle hallitsemaan tapahtumia ennen Parkeria. Viimeksi Färjestadissa ori oli loistava, vaikka tuolloin toiseksi jäikin Gaylord Amille häviten. Toissa kerralla Eskilstunassa hevonen lähti todella hiljaa matkaan ja juoksupaikaksi muodostui lopulta juoksupaikka viidennessä ulkona. Sieltä ori teki pitkän kirin kolmatta ilman selkää runtaten ykköseksi.

Päivän ideamerkki

Barbaresco V.W. (T75-3) on jäänyt huippupaikalta aivan turhan unohdetuksi. Ulkoa lujaa viimeksi kiihtynyt ruuna kiersi pitkään kolmatta, kunnes pääsi johtavan rinnalle. Siitä ruuna teki kovan esityksen, vaikka loppusuora painoikin ymmärrettävästi jaloissa. Sitä ennen hevonen teki rankan esityksen Klass I -finaalissa ehtien takarivistä lopulta neljänneksi. Kalmarissa hevonen voitti johtavan rinnalta. Juoksupaikka on takuuvarmasti kärjen läheisyydessä, mistä hevonen on yllätysvalmis. Ruuna on yksi koko kierroksen parhaista merkeistä.

Vihjesysteemi

3 Rackham (1,5)

2,3,6,9,1,4,5,8 (7,10)

6,1,4,10,11 (2,5)

6,3,4,10,7,15,14,13,8,12 (1,5)

5 Bugatti Miles (8,10)

11,1,14,12,10 (3,9)

2,4,7 (6,9)

6000 riviä - 300 euroa

Voit kopioida vihjesysteemin Veikkauksen palveluun tästä