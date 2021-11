Ravivihje: Fantastinen Fazimo Jokimaan tähtenä – parin prosentin pommi tarjolla päätöskohteeseen

Lahden Toto75-lauantain päälähtö on Jokimaa Tekee Tähtiä -kisa. Voittajakandidaatti numero yksi on väkivahvasti esiintynyt Fazimo.

Tomi Kaminen

Juha Utalan taiten laittelemassa vahvaotteisessa Fazimossa on ajatusta varmaksikin.

Formula Onen poika Fazimo käy varmaksikin, vaikka juoksunkulkuun kätkeytyy kysymysmerkki. Fazimolla on riski jäädä johtavan vierelle, jos Chestnut Salalla lasketaan keulasta. Näin Fazimo saa vihjelapulle seurakseen nopeimman karsintavoittajan, kotiradan toivon Xanthus Wapidin.

Rivi alkaa varmalla. Le Gros Bill on äitynyt haparointien jälkeen huippukuntoon, ja Antti Teivainen kannustanee ajokkinsa jälleen koko matkan johtoon.

”Kausi on ollut vähän kaksijakoinen. Syksyn myötä ori nousi oivaan iskuun. Emme kuitenkaan onnistuneet kauden tärkeimmissä suurkilpailuissa. Mielestäni Le Gros Billillä on varaa kehittyäkin, vaikka se täyttää jo kahdeksan vuotta”, juttelee orin valmentaja Ari Viander.

Systeemin toinen lukko on loistavassa lyönnissä kisaava True Devotion. Tamma tykittää vauhdilla matkaan, ja Pekka Korpi koettaa kuitata ajokillaan kiihdytyksessä edelle sisäradan Poetry in Motionista. Viime lauantaina True Devotion kehitti viidennestä ulkoa ruudikkaan loppuvedon, ja tamma rynnisti keulassa prässiä saaneen Poetry in Motionin lähituntumaan. Lähdön voitti Imakeituptothesky, jonka tallikaveri Pica-Pica Oak juuttui sisäradalle pussiin. Viimeksi mainittu onkin True Devotionia suojaaville pakkomerkki.

Kolmannessa kohteessa kisaava Unique Creation on yksi kotimaan kiinnostavimmista nousevista nimistä, mutta kun kierrettävänä on 14 vastustajaa, saattaa reissu sujua vaativia reittejä pitkin. Myös kierroksen toinen lähtö on altis yllätyksille.

Rivin päätöksessä nauttii vankkaa suosikkiasemaa Amazing Warrior, mutta koska sen menossa ei ole ollut samaa irtonaisuutta kuin viime kaudella, Iikka Nurmosen suojatti varmistetaan. Perjantain jakaumassa vain parin prosentin pelikannatuksen saanut nousuvireinen North Lexus on huippumerkki.

Nurmosella on käsissään myös kovimman suomenhevoskoitoksen valttikortti, H.V. Tuuri.

Viikon väistö:

Toto75, lähtö 5: Upeasti 13 voittoa tällä kaudella ravannut Zumuman kohtaa nyt aiempaa tiukemman vastuksen, ja ykkönen on kiven alla.

Viikon varma:

Toto75, lähtö 1: Maamme eliittiin kuuluva Le Gros Bill on löytänyt jälleen menoilon. Koko matkan kontrolli häämöttää.

Viikon yllättäjä:

Toto75, lähtö 7: Nousukuntoinen North Lexus saa sisäradalla namujuoksun, ja kirivoimainen ruuna kykenee voittoon saakka.

Toto75-vihjeet:

Lähtö 1: 6 Le Gros Bill (4,1)

Lähtö 2: 4,7,9,6,2,8,10,3 (5,11)

Lähtö 3: 15,8,7,3,6 (13,14)

Lähtö 4: 13,4,6,5 (10,7)

Lähtö 5: 3,2 (1,5)

Lähtö 6: 4 True Devotion (3,1)

Lähtö 7: 3,1,8,2,5 (4,11)

1 600 riviä x 0,05 euroa = 80 euroa

Voit kopioida vihjesysteemin Veikkauksen palveluun tästä.