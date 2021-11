Ravivihje: Kakkossuosikki johtaa alusta loppuun Ruotsin Toto75:ssä

Kuva: Terhi Piispa-Helisten

Disco Volantella on loistava mahdollisuus johtaa Eskilstunan kultadivisioonaa startista maaliin. Ruuna toimii vihjesysteemin toisena varmana. Disco Volante osallistui St. Micheliin vuonna 2019. Hevonen sijoittui Suomen visiitillään viidenneksi.

Kierros on haastavuustasoltaan vaikea ja varmavaihtoehtoja ei ole liiaksi tarjolla. Maistuvia yllätyksiä sen sijaan riittää ja rivin arvo voi kohota maukkaisiin lukemiin. Vihjesysteemi rakennetaan kahden varman varaan. Toinen ei ole edes oman kohdelähtönsä suosikki. Peliaika Toto75-pelissä päättyy kello 17.20.

Päivän varma

Hevin Boko (T75-1) jatkaa raudanlujassa vireessä, vaikka kirkkaimmat totosijat ovatkin viime starteissa himmentyneet sijoituksiin keskijoukoissa. Toissa kerralla Solvallassa tamma oli tekemättömän paikan edessä kiriessään viimeisen kilometrin aikaan 08,7. Esitys oli todella hyvä sijoituksesta huolimatta. Viimeksi Åbyssä valjakko menetti tärkeitä metrejä ennen kiihdytystä ja juoksupaikaksi muodostui taas paikka porukan hänniltä. Sieltä tamma tuli viimeisen kilometrin 11-vauhtia, mutta tehtävä oli jälleen liian tukala. Tällä kertaa valjakko pääsee matkaan hyvältä paikalta ja keskipitkä matka suosii hevosta. Pahin vastustaja Mellby Free juoksee vieläpä kengät jalassa ja sille juostava matka on miinus.

Päivän ideavarma

Disco Volante (T75-3) on osoittanut ennenkin, että se pystyy ohittamaan lähtökiihdytyksessä sisäpuolelta starttaavan Handsome Bradin ja mikäli tämä toteutuu tässäkin, on ensin mainitulla loistava sauma johtaa mailin matkaa alusta loppuun saakka. Viileämmillä keleillä paremmin menestyvä Disco Volante piti loppukesästä taukoa, kunnes ruuna palasi kaviourille syyskuun puolivälissä. Kolme kertaa tauon jälkeen startannut hevonen on päässyt jo säännölliseen starttirytmiin ja nyt voisi olla hyvinkin voiton vuoro. Tällä kertaa hevoselta riisutaan jälleen etukengät pois. Handsome Brad osaa lähteä myös kovaa matkaan, mutta sen lähtönopeus on ailahdellut jonkin verran.

Päivän potinräjäyttäjä

Wallawalla Broline (T75-3) maistuu niin paljon, että se olisi aivan hyvin voinut olla vaikka ideavarma tälle kierrokselle. Tamma on juossut viime aikoina kivenkovissa lähdöissä, minkä takia sijoitukset ovat jääneet heikommiksi. Hevosen nykyvireessä ei ole kuitenkaan minkäänlaista vikaa.

Viimeksi Breeders Crownin välierässä hevonen arvottiin ikävälle lähtöpaikalle, mistä valjakko oli turhan tukalan tehtävän edessä kovatasoisessa lähdössä. Björn Goop yritti kiriä suojatillaan ulkoratoja pitkin, mutta kiri katkesi loppusuoran alkuun. Hevosen esitystä ei sovi kuitenkaan millään tavoin moittia, päinvastoin. Toissa kerralla hevonen oli mukana Calgary Gamesin voittamassa UET Grand Prix -finaalissa. Ainoa mikä hieman häiritsee, on se, ettei hevonen ole voittanut ikinä. Toisaalta tamma on kolunnut läpi uransa kaikista kovimpia lähtöjä.

Vihjesysteemi

5 Hevin Boko (8,6)

3,10,2,4,1,5,7,8 (9,11)

3 Disco Volante (2,5)

6,10 (5,11)

4,5,3,9,10,6 (2,1)

5,6,8,1 (7,2)

1,4,10,9,6,2 (3,7)

2304 riviä - 115,20 euroa

Voit kopioida vihjesysteemin Veikkauksen palveluun tästä