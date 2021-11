Ravivihje: Avauskohteessa avataan kuuden hevosen pähkinää

Terhi Piispa-Helisten

Toto65-rivin avauskohteen suosikiksi nousee Piece Of Glory, joka tavoittelee vuoden toista voittoaan.

Avauskohde on tasainen ja haastava pelipähkinä, vaikka mukana on vain kuusi hevosta. Perusmatkalta lähtevät tammat ovat kaikki kunnossa ja juoksun kulku ratkaisee voittajan. Piece Of Glory on tasaisen varmassa kunnossa ja voltin pitäisi kyllä sujua ongelmitta.

Adanna on tehnyt hienon kauden ja parantanut otteitaan koko ajan. Lauantaina Jokimaalla jäi jossiteltavaa paljon, sillä tamma tuli virtavan näköisenä pussissa maaliin. Sahara Kellyanne oli Vermon kilpailussaan oikein hyvä, mutta viimeksi juoksu meni pieleen. Ykkösradalta on mahdollisuus saada nappireissu ja sellaisella Santtu Raitalan ajokki pystyy paljoon.

Toisen kohteen Bebe voitti Pilvenmäellä suomenhevosten Pilvenmäki Special -kilpailun. Olli Koivunen tarjoili sille aluksi nättiä reissua sisäradalla ja nousi kirikierroksen alussa toiselle ilman vetoapua. Tamma sai nopeasti hevosen eteensä ja sai liftata loppukaarteeseen saakka. Lopussa hevonen kiri aivan omaa vauhtiaan ja voitti ylivoimaisesti.

Jokimaalla lauantaina Koivunen istahti uudelleen hevosen rattaille, eikä lopputulos muuttunut. Reilu kierros ennen maalia Bebe nousi toiselle ilman vetoapua ja tamma taisteli hienosti loppuun saakka. Pahin uhkaaja lähtee suosikkiin nähden takamatkalta, joten eiköhän Bebe jatka voittokulkuaan.

Juha Utalan käsissä hienosti menestynyt Royalsky on kolmannen kohteen ykkösmerkki. Viimeksi sukuruuna kiertyi aikaisin johtavan rinnalle ja tsemppasi hyvin toiseksi. Feels Like Flying näytti Killerillä hienolta koko illan ajan. Kim Åkerlund ajoi rohkeasti keulan rinnalle kierros jäljellä. Keulapaikalla juossut Broomhilda kukistui niukasti mutta varmasti. Extrem Brodde on voitokas menijä, joka palaa puolen vuoden tauolta uusista käsistä.

Kaksikko Ilos Sansibar-Minecraft riittää neljänteen kohteeseen. Iikka Nurmosen treenattava Ilos Sansibar on ikävällä paikalla, mutta hyvässä kunnossa kilpaileva ruuna jaksaa tehdä töitä ulkoradoilla. Minecraft tekee tasaisen luotettavaa työtä koko ajan. Vermossa se kulki Jere Hurmeen käsissä viimeiset 600 metriä hieman alle 12-vauhtia. Harri Koivusen valmennettava hakee jo vuoden kahdeksatta voittoaan.

Tähtituula on noussut syksyllä taas huippukuntoon. Kouvolassa tamma pisteli 24-vauhtia lopun, eikä edelle jäänyt kuin Hissun Turbo. Voittotili tälle kaudelle voi hyvinkin aueta Pilvenmäellä. Spik Loke ja Karlo eivät ole viimeisiä kisojaan voittaneet, mutta kunto on molemmilla kohdallaan.

Myllyn Valtti väläyttelee toisinaan ja ilman kenkiä kilpaillessaan se osaa lähteä todella lujaa. Keulasta ruuna tekee välillä yllättävän kovia suorituksia. Heporix ei ollut Turussa parhaimmillaan, mutta startti alla ori voi parantaa reilusti.

Päätöskohteen Tanpopo palasi pitkältä tauolta Teivossa. Keulassa juossut ruuna ei pystynyt heti parhaimpaansa, vaan taipui lopussa neljänneksi. Takamatkan takarivi ei ole herkullinen asetelma, mutta selkäjuoksulla hevosen kiri on näkemisen arvoinen ja Forssassa maalisuoraa riittää ja taustaltakin ehtii. Paalun Pegasos Evo on vaarallinen, jos vauhti pysyy ensimmäisen kierroksen maltillisena.

Toto65-vihje

Lähtö 1: 2 Piece Of Glory, 5 Adanna, 1 Sahara Kellyanne (4,3)

Lähtö 2: 7 Bebe (16,3)

Lähtö 3: 10 Royalsky, 4 Feels Like Flying, 1 Extrem Brodde (8,9)

Lähtö 4: 8 Ilos Sansibar, 4 Minecraft (1,7)

Lähtö 5: 4 Tähtituula, 10 Karlo, 6 Spik Loke, 7 Myllyn Valtti, 9 Heporix (8,5)

Lähtö 6: 15 Tanpopo, 8 Quick Diablo, 1 Pegasos Evo, 9 Langen`s Airborne (5,6)

360 riviä x 0,1 e = 36 euroa

