Ravivihje: Kahdella varmalla alkuun ja loppuun leveämpää - Toto86-pelissä on jackpot-rahaa yli 1,9 miljoonaa euroa

Christoffer Eriksson ohjastaa ja valmentaa avauskohteen varmaa Rackhamia.

Viime viikon kierros äityi lopulta niin vaikeaksi, ettei tuolloin löytynyt yhtään oikeaa täysosumaa, mikä tarkoitti sitä, että ylimmän voittoluokan jakosumma siirtyi jaettavaksi tälle kierrokselle. Jackpotin myötä voitto-osuus voi kohota tällä viikolla jopa kolmeen miljoonaan euroon.

Kierros on tälläkin kertaa vaikeustasoltaan todella haastava, eikä varmavaihtoehtoja ole liikaa tarjolla. Kierroksen pelipankki on avauskohteen Rackham, jonka peliosuus on silläkin ainoastaan 56 prosenttia, mikä kertoo myös jotain kierroksen vaikeustasosta. Se on vihjesysteemin toinen varmoista.

Päivän varma

Rackham (T86-1) on ansaitusti selkeä suosikki, muttei sekään ole aivan ”kivimuurissa” mahdollisen välistartin pelossa sekä hankalan lähtöpaikan takia. Viisivuotiaan luokka on kuitenkin niin huimaava tämmöiseen tehtävään, joten mikäli hevosella vain ajetaan täysipainoinen lähtö ennen hopeadivisioonan finaalia, voittanee ori tämän tehtävän paikasta kuin paikasta. Hevoselle paras mahdollinen juoksupaikka toki olisi tässä paikka johtavan rinnalla, sillä ori on näyttänyt aiemminkin selvittävän hieman vaativammankin reissun.

Riskitekijät piilevätkin siinä, pakitetaanko hevosella parijonoon, jolloin keulassa todennäköisesti juokseva Sweetman saisi vetää silloin liian maltillista matkavauhtia, mikä hankaloittaisi Rackhamin tehtävää oleellisesti. Kierros on kuitenkin kokonaisuudessaan niin haasteellinen, että vihjesysteemin rakenteen ja osumistodennäköisyyden johdosta Rackham on vihjesysteemin yksinäinen merkki.

Päivän ideavarma

Where is My Mind (T86-2) on suomalaisille hyvinkin tuttu hevonen, ainakin tutumpi kuin ruotsalaisille, mikäli peliosuuteen on tuijottaminen. Ruuna kilpailee maltillisella voittosummalla, mutta on kapasiteetiltaan todella hyvä hevonen varsinkin tämän kertaiseen sarjaan. Toissa kerralla hevonen teki kovan esityksen Kymenlaakso-ajon karsinnassa häviten vain niukasti Suomen Kriterium-kolmoselle Sahara Flamesille. Finaalissa hevonen laukkasi keulasta ensimmäisellä takasuoralla.

Janne Korven valmennuksesta debytoivalla ruunalla on paalulta valjakolla hyvä sauma johtaa tätä tehtävää alusta loppuun. Hevonen on jäänyt hämmentävän pahasti liian suureksi suosikiksi luotetun Apollo Creedin varjoon.

Päivän potinräjäyttäjä

Newlight Coger (T86-4) on juossut kahdesti uudelta valmentajaltaan Thomas Lönniltä. Tauolta paluussaan hevonen juoksi Breddlopp-lähdössä johtavan rinnalta, mistä laukkasi asiallisen esityksen päätteeksi todennäköisen kakkossijan. Viimeksi Bollnäsissä ruuna sortui lähtölaukalle, minkä jälkeen viisivuotias kulki taustalla hyvällä tyylillä. Löydettyään vapaan ladun, ruuna kiri vielä lopussa kolmanneksi.

Lähtöpaikka on mitä mainioin tasaiselle avaajalle, sillä ruuna on valmiiksi toisella radalla. Mikäli suosikkikaksikko iskee voimalla alussa yhteen, on ainoastaan neljä prosenttia luotettu Newlight Coger lopussa yllätysvalmis.

Vihjesysteemi

7 Rackham (5,3)

1 Where is My Mind (5,7)

6,2,1,4,9,5 (3,7)

6,3,11,2 (5,10)

4,3,8,5 (6,1)

6,13,10,11,12,9,4 (1,8)

12,8,10,13 (11,6)

3,9 (5,2)

6144 riviä - 184,32 euroa

