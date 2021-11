Ravivihje: Tasainen avauskohde selvitetään yhden merkin voimalla

LARS JAKOBSSON / TR BILD

Tetrick Wania ja Riina Rekilä voittajina Solvallassa lokakuun alussa. Mahtava lahjakkuus ja siniverisistä siniverisin ori on siirtynyt saksalaisomistukseen. Kaksikko kilpailee yhdessä vielä kerran Jägersrossa.

Kierroksen päälähtönä ravataan kaksivuotiaiden ykköslähtö Svensk Uppfödningslöpning, missä voittajalle on luvassa 700 000 kruunua. Mikäli varsa on premiechansattu, saa palkintosumman tuplana, eli ykköspalkinto voi olla 1,4 miljoonaa kruunua. Lähdössä on vain yksi suuri suosikki, suomalaisen Riina Rekilän kasvattama Tetrick Wania, joka myytiin viime viikolla Saksaan. Ori on vihjesysteemin toinen varma.

Päivän varmat

Tetrick Wania (T75-4) on ansaitusti koko kierroksen luotetuin hevonen. Kaksivuotias superlupaus on esiintynyt viime starteissaan edukseen. Toissa kerralla Örebrossa ori käänsi kiriin neljännestä ulkoa 800 metriä ennen maalia ja maisema vaihtui. Päätöspuolikkaalla johtavan rinnalle ilmestynyt valjakko nakersi loppusuoran alussa otteen ja pakeni ylivoimavoittoon Svampenissa. Viimeksi Svensk Uppfödningslöpningin karsinnassa valjakko eteni kasiradalta varhain johtavan rinnalle siirtyen johtoon kierros ennen maalia. Siitä Riina Rekilän suojatti oli täysin pitelemätön. Ori johtanee finaalia alusta loppuun.

Black Mission (T75-1) on tasaisen lähdön varmavalinta. Juoksuradalta matkaan ampaisevalla ruunalla on hyvä mahdollisuus päästä keulapaikalle dominoimaan lähtöä. Hevonen ei ole ehkä kapasiteetiltaan lähdön paras hevonen, mutta Jägersron radalla keulapaikka on enemmän kuin puolivoittoa, varsinkin jos siinä saa vetää matkalla hiljaa. Lokakuun alun voitossa hevonen eteni avauspuolikkaalla keulapaikalle ja veti perille saakka. Myös Charlottenlundin 10. päivän voitto tuli keulapaikalta. Viimeksi Ruotsin V75:ssä ruuna juoksi johtavan takana, mistä se ei saanut koskaan vapaata kiritilaa.

Päivän potinräjäyttäjä

Major Ass (T75-6) on niin unohdettu, että se voisi aivan hyvin olla rohkeimpien ideavarmakin. Lokakuussa ruuna piti Berliinissä sisältä keulapaikan jatkaen lopulta johtavan kannassa. Loppusuoralla tilat saanut valjakko pakeni omille teilleen voittaen 10,7-tuloksella. Toissa kerralla Berlinin Breeders Crownissa hevonen juoksi kolmannessa sisällä saaden myöhään tilat. Hevonen tuli juosten perille.

Lähdön voitti tuore Grote Prijs der Giganten -voittaja Mister F Daag, joka löi tuossa startissa muun muassa Suomi-kävijä Vernissage Grifin. Ori oli myös Face Time Bourbonin voittamassa UET GP:ssä kolmas Vermossa vuonna 2019. Se kertoo siitä, minkälaisia hevosia vastaan Major Ass on viime starteissa juossut. Viimeksi hevonen lopetti taustalta viidenneksi kurakelissä. Nopea avaaja saanee hyvän juoksun kärjen läheisyydessä ja on lopussa vaarallinen.

Vihjesysteemi

6 Black Mission (9,8)

1,9,4,6,11,13,10,15 (5,7)

1,7,3 (5,6)

2 Tetrick Wania (1,3)

1,5,2,3,7,10,9 (6,12)

3,1,5 (9,4)

1,5,11 (12,4)

1512 riviä - 75,60 euroa

