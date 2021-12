Ravivihje: Pakkanen paukkuu mutta Rovaniemellä ravataan - Panssarivaunu ja pikkumusta vihjeen ankkurit

Elina Paavola

Antti Ala-Rantalan kylmäveriarmadaan kuuluva Nyland lähtee valloittamaan Lappia. 11-vuotias ori on perjantain pelijakaumassa vasta kolmossuosikki.

Rovaniemellä on pohdittu tänään vaihtoehtoja Toto75-ravien pitämisen, siirtämisen ja perumisen välillä. Sääennusteet ovat lientyneet, ja Arctic Horse Race järjestetään suunnitelmien mukaan Mäntyvaarassa.

Ohjastajaottelu Arctic Challengea tähdittää legendaarinen Jos Verbeeck. Kotimaan joukkoja johtaa maamme ykköskuski Santtu Raitala.

Kruunausta Heat Kingiksi hakee Hannu Korven panssarivaunu Grainfield Aiden. Vaikka ruuna ei talvikauden avauksessaan vielä parhaimmilleen venynytkään, vastus on nyt niin sopivaa sorttia, että Grainfield Aiden jää varmaksi.

Ice Kingin tittelissä on tiukasti kiinni Nyland. Antti Ala-Rantalan pikkumusta pisteli viime lauantaina toisesta ulkoa kipakasti kolmanneksi. Ori piti kurissa selässään seuranneen Joriinin, joka on tässäkin Nylandin vakavin vastustaja. Nyland on perjantain pelijakaumassa vasta kolmossuosikki, joten kyseessä on hunajainen varma.

Varmapotentiaalia on nopeassa ja ravivarmassa Lumi-Pinjassakin. Viimekertainen esitys jätti kuitenkin ilmaan kysymysmerkin, sillä Lumi-Pinjan olisi pitänyt vetää koitosta perille asti.

Torniossa treenaavalla Iida Lantolla on tulessa kaksi suojattiaan, joilla molemmilla on jymy-yllätyssaumat. Ensin radalle astelee Rappodina.

”Rappodina oli maanantaina tosi hyvä Oulussa kivikovassa seurassa. Lyhyt starttiväli tuskin haittaa. Kiertämistä on luvassa, mutta uskotaan tamman mahdollisuukiin”, Lantto juttelee.

Päätöskohteessa Lanton edustaja on Nehemiah, jolle tulee mielenkiintoinen varustemuutos.

”Vastassa on pari oikein kovaa. Paikka on hyvä, ja ruunalle kokeillaan ensimmäistä kertaa jenkkikärryjä. Sellainen kutina on, että ne voisivat toimia”, Lantto miettii.

Sanna Loukusa vahvistaa kolmikollaan Pranko, Niemen Julius ja Pärttyl olevan kaiken kunnossa.

”Pärttyl palautui Seinäjoen kisasta hyvin. Ruuna on ollut kotona pirteä ja hyvällä päällä. Viimekertainen juoksu oli hevoselta kauden kovin, joten hyvillä mielin lähdetään kisaamaan”, Loukusa kommentoi.

Viikon väistö:

Toto75, lähtö 1: Upealla urallaan peräti 41 voittoa ottanut Minto's Don Juan voi kohdata vaikeuksia, sillä sisäratareissulla elementissään olevalle voi olla tarjolla paikka johtavan kupeella.

Viikon varma:

Toto75, lähtö 1: Maamme eliittiin kuuluva Grainfield Aiden sai tauolta startin alleen, ja nyt odotettavissa lie letkeämpää menoa kuin viime lauantaina lakeuksilla.

Viikon yllättäjä:

Toto75, lähtö 2: Kivarin Merengue on näppärä ja kirivoimainen tamma, joka kykenee menestymään ylisarjassakin.

Lähtö 1: 4 Grainfield Aiden (6,5)

Lähtö 2: 9,8,11,3,5 (4,6)

Lähtö 3: 3,1,6,7,5 (2,9)

Lähtö 4: 5 Nyland (4,6)

Lähtö 5: 12,11,7,5,13 (1,4)

Lähtö 6: 3,5,10 (7,6)

Lähtö 7: 5,1,6,9,2 (12,8)

1 875 riviä x 0,05 euroa = 93,75 euroa

Voit kopioida vihjesysteemin Veikkauksen palveluun tästä.