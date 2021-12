Ravivihje: Suosikki kelpaa takarivistä huolimatta varmaksi – Toto75-pelissä on jackpot-rahaa yli 2,2 miljoonaa euroa

Terhi Piispa-Helisten

Timo Nurmos valmentaa kuudennen kohteen selkeää ykkössuosikkia Champ Lanea, mutta se ei kelpaa vihjesysteemin varmaksi. Ruuna saa vihjesysteemiin neljä varmistusmerkkiä.

Kierros on haastavuustasoltaan todella haastava ja varmat ovat kortilla. Kierroksen pelipankki on kolmannen kohteen Spickleback Face. Pankki saa vihjesysteemiin kaveriksi varmistusmerkkejä. Vihjesysteemi rakennetaan kahdella varmalla. Jackpot-rahaa on jaossa 2 263 222,85 euroa.

Päivän varmat

Tekno Jerven (T75-4) on tasaisessa kylmäverilähdössä niukkaakin niukempi suosikki. Hevonen sortui laukkailemaan viimeksi, mikä on hevosen perisynti. Orilla on kuitenkin hurjat vauhtivarat näihin sarjoihin. Toissa kerralla Bollnäsissä hevonen teki hyvän kirin taustalta.

Tekno Jerven starttaa juoksuradan lähtöpaikalta, mistä sillä on paremmat mahdollisuudet päästä ravia liikkeelle. Tasaisessa lähdössä on kaksi vaihtoehtoa, pelata lähtö riskineutraalisti tai ottaa rohkeasti kantaa. Vain 19 prosenttia pelattuna ori on loistava suosikkivarma haastavalle kierrokselle.

Algot Zonett (T75-5) hyötyy kylmemmistä keleistä ja sitä kautta hitaantuvista vauhdeista. Vahva voimanpesä osoitti muun muassa viime talvena, etteivät hokkikelit tuota ruunalle ongelmia. Muun muassa Bergsåkerin tammikuisella 75-kierroksella 12,9-tuloksen johtavan rinnalta runtannut hevonen ottanee takarivistä alun varman päälle, jonka jälkeen Daniel Wäjersten voi ajaa jälleen suojatillaan matkalla eteenpäin kohti paikkaa johtavan rinnalla.

Ruuna teki Solängetissä hyvän juoksun johtavan rinnalta nitistäen keulassa juosseen Gardner Shaw’n, joka on tälläkin kertaa mukana. Viimeksi hevonen laukkasi Solvallan hopeadivisioonafinaalissa loppusuoralla kesken kolmoskamppailun.

Päivän potinräjäyttäjä

Jamaica Boko (T75-7) starttaa huippupaikalta ja on tarkalla juoksulla yllätysvalmis. Toissa kerralla tamma juoksi porukan taustalla näyttäen jättihyvältä. Loppukurvissa ulkoradoille kohonnut valjakko teki hurjan lopetuksen ehtien kaukaa takaa voittoon saakka. Viimeksi Bergsåkerissa hevonen juoksi johtavan takana jääden sinne lopulta voimissaan pussiin. Kenkäpakko ei haittaa tätä hevosta, sillä tamma on juossut viime ajat kengillä. Ainoastaan viisi prosenttia luotettu Jamaica Boko on huomionarvoinen.

Vihjesysteemi

14,6,2 (8,3)

2,6,10,5,1,9 (3,12)

11,7,1,3,5,6,4 (10,2)

10 Tekno Jerven (5,6)

9 Algot Zonett (2,3)

2,6,5,12,8 (10,7)

10,3,1 (7,12)

1890 riviä – 94,50 euroa

Voit kopioida vihjesysteemin Veikkauksen palveluun tästä