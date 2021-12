Ravivihje: Kultakelloon kutossuosikki varmaksi - kierroksen pelipankki varmistetaan

Kuva: Terhi Piispa-Helisten

Mika Forss ohjastaa kolmannen kohteen ideamerkkiä Pure Atlasta, joka starttaa kakkossuosikkina matkaan kaksivuotiaiden Breeders Crownissa.

Kierroksella on useampi yli 40 prosenttia kannatusta keräävä suosikki, mutta vain yhdestä kohteesta löytyy yli 60 prosenttinen suosikki, joka sekään ei kelpaa varmaksi saakka. Vihjesysteemi rakennetaan tällä kertaa kahteen varmaan luottaen.

Kierroksen huippulähtö on kolmantena Toto86-kohteena ravattava kaksivuotiaiden Breeders Crown. Suomalainen Mika Forss ohjastaa Jerry Riordanin tallin Pure Atlasta, joka on luotettu kakkossuosikiksi.

Päivän ideavarmat

La Mauresque (T86-2) kilpailee todella sekavalla taululla, mikä ei tee oikeutta hevosen kyvyille. Viime talvena 75-tasollakin menestynyt tamma näytti tuolloin, etteivät jalkaan tulevat kengätkään aiheuta minkäänlaista ongelmaa. Lisäksi hevonen osoitti lähtönopeuttaan, joka on parhaimpina päivinä niin hyvä, että tamma napannee keulapaikan tässäkin haltuunsa, mistä sillä myös ajetaan, sillä La Mauresque tekee parhaimmat juoksunsa siitä.

Viimeksi tamma osoitti piristymisen merkkejä kiriessään parijonosta hyvin perille. Hevonen palasi tuohon kuukauden tauolta, joten startti alla vire saattaa olla vieläkin parempi ja Jörgen Westholmin talli kilpailee muutenkin myötätuulessa. Vain kuusi prosenttia pelattuna tamma on kanuunahaku illalle!

Vichy Grif (T86-4) kilpailee nousuvireessä ja vasta kakkossuosikkina tamma on hyvä varmahaku. Tauolta paluussa Solvallassa ei nähty vielä parasta mahdollista rähinää parijonosta, mutta startti oli vienyt selkeästi hevosta eteenpäin Åbyyn. Sielläkään ei vielä täysin nähty Vichy Grifin nykyvirettä, sillä hevonen laukkasi keskeen kirin viimeisellä takasuoralla. Tamman olemus kuitenkin tuona päivänä miellytti ja hevosen peruskapasiteetti on todella kova rahasarjoihin. Starttikatapultti pyssyttänee ulkoakin keulaan ja kun pahimmat vastustajat palailevat tauolta, on kakkossuosikki tänään oiva varmavalinta.

Päivän ideamerkki

Pure Atlas (T86-3) on täsmävarmistus suosikki Hepburnille kaksivuotiaiden Breeders Crownissa. Kyvykäs kaksivuotias jäi uran avauksessa voimissaan pussiin Svensk Uppfödninglöpningin karsinnassa. Sen jälkeen ori on napannut kaksi oikein tyylikästä voittoa. Hevosen lähtönopeus on vielä jonkinlainen arvoitus, sillä Pure Atlaksella ei olla pahemmin ladattu aiemmin lähtöön. Mika Forssin ajokki on silti olemukseltaan sen kaltainen hevonen, joka jaksaa tehdä tarvittaessa myös itsekin töitä.

Vihjesysteemi

7,8,4,6,2,1 (10,9)

2 La Mauresque (6,9)

5,4 (3,8)

6 Vichy Grif (7,5)

4,2,1,6 (8,9)

7,11,4,8,10,1 (5,2)

2,7 (5,4)

3,11,2,5,7,8,4 (9,12)

4032 riviä - 120,96 euroa

Voit kopioida vihjesysteemin Veikkauksen palveluun tästä