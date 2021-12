Ravivihje: Avauskohteen varma johtaa alusta loppuun Ruotsin Toto75:ssä

Kuva: Anu Leppänen

Veijo Heiskanen omistaa avauskohteen varman Kurri Jari Bokon yhdessä Valley Media Oy:n kanssa.

Kierros on haastavuustasoltaan poikkeuksellisen haastava jo pelkästään senkin takia, ettei varmavaihtoehtoja ole tarjolla jonoksi asti. Vihjesysteemikin rakennetaan poikkeuksellisesti vain yhteen varmaan luottaen.

Päivän varma

Kurri Jari Boko (T75-1) tähtää voltin ykkösradalta keulajuoksuun, ja mikäli Björn Goopin ajokki onnistuu tässä, on valjakolla loistava sauma johtaa pronssidivaria alusta loppuun. Björn Goopin talliin hiljattain siirtynyt ori on tehnyt nousujohteisia esityksiä ja viimeksi oli jo voitonkin vuoro V75-tasolla. Tuolloin hevonen siirtyi keulaan avauspuolikkaalla ja hallitsi tapahtumia varmoin ottein perille saakka. Nelivuotias osoitti viime vuonna, etteivät kengätkään tuota suurempia ongelmia ja ori on muutenkin kaikin puolin luotettava menijä, joten Kurri Jari Boko on luonnollinen varmavalinta kierrokselle.

Päivän ideamerkki

Kali Smart (T75-3) on hiipinyt varkain nuoresta iästä huolimatta avoimelle tammatasolle ja osoittanut riittävyytensä aivan Ruotsin kovimpia tammoja vastaan. Nopea avaaja on saanut lisää vauhtikestävyyttä ja ravivarman tamman hyviin ominaisuuksiin kuuluu myös kyky suorittaa matkalla kuin matkalla. Tällä kertaa juostava matka on 2640 metriä, mikä ei tuota myöskään suurempia ongelmia tammalle.

Toissa kerralla nelivuotias tyylitteli keulasta mailin 10,2-tuloksella voittaen todella helposti. Tamma palasi viimeksi pieneltä tauolta Solvallassa, mikä kyllä näkyi tamman otteissa. Startti alla on luvassa parempaa ja hyvältä lähtöpaikalta juoksukin onnistuu suurella todennäköisyydellä. Kengätkään eivät tuota tammalle suurempia ongelmia.

Päivän potinräjäyttäjä

Nova Mahiron (T75-4) starttaa takamatkan suljetulta lähtöpaikalta ja alla on pieni taukokin, mutta niin maltillisesti tammaa on pelattukin, että se kiehtoo peleissä. Jägersron Derby-viikonloppuna tamma taisteli keulasta hienosti toiseksi hyvällä tuloksella. Sen jälkeen Åbyssä kolmevuotias oli hyvätasoisessa lähdössä oikein asiallinen neljäs. Viimeksi V86-lähdössä hevonen spurttasi loppua terävästi. Vain kolme prosenttia pelattuna tamma on pakkorasti vihjesysteemiin.

Vihjesysteemi

1 Kurri Jari Boko (4,6)

9,6,4,2,1,3 (8,11)

7,1 (6,11)

10,9,11,15 (6,1)

6,9,10 (1,4)

11,3,1,2 (4,9)

4,1,12,2,8 (6,9)

2880 riviä - 144 euroa

Voit kopioida vihjesysteemin Veikkauksen palveluun tästä