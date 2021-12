Ravivihje: Nineeleven kohtaa sopivan vastuksen

Elina Paavola

Kotimaisemissaan marraskuussa kuvattu Nineeleven (vas.) on 75-vihjerivin toinen varma tapaninpäivänä ajettavalla kierroksella.

Vihjeen ensimmäinen varma on avauskohteen Nineeleven. Jani Oinosen suojatti voitti Oulussa ja Kouvolassa ikäluokkansa suurkilpailut ja hakee pienen paussin jälkeen jo kuudetta peräkkäistä voittoaan. Monipuolinen lahjakkuus kohtaa sopivan vastuksen, eikä omalla tasollaan kilpaillessaan kohtaa parempaansa.

Toinen varma on päätöskohteessa juokseva Slippery Runway. Se on totinen ja sähäkkä ruuna, joka on kilpaillut kahdesti Janita Antti-Roikon valmennuksesta käsin.

Lappeenrannassa se teki keulasta täydellisen soolojuoksun ja voitti ylivoimaisesti, mutta Turun monte-lähdössä vauhti-iloittelu kostautui 500 metriä ennen maalia. Ruuna pisteli tuolloin ensimmäisen kierroksen 11,5-vauhdilla, joten lopun taipuminen oli ymmärrettävää. Ruuna kilpailee ylisarjassa ja kohtaa hurjan vastuksen, joten sen peliosuus voi jäädä varsin matalaksi.

Kylmäveristen kovassa tasoituslähdössä juokseva Hissun Turbo jäi Oulussa neljänneksi, mutta sijoitus ei kerro koko totuutta hevosen vireestä.

”Ruuna meinasi kiivetä edellä menevän kärryille lopussa, kaikki voimat jäivät käyttämättä. Hevonen treenaa tällä hetkellä hyvin ja lähtee lujaa liikkeelle voltista. Takamatkalla on kovia hevosia, mutta hyvillä mielin lähdetään Kuopioon”, kertoi Timo Väisänen hevosen taustavoimista.

Kuopiossa on totuttu näkemään kotiradan hevosten voitonjuhlia erityisesti talven T75-kierroksilla. Nineeleven, Tähtitie, Elaine Laurelton, Gognap, Hissun Turbo, Julianne Dahlia ja Callela Lincoln ovat kaikki huippuiskussa ja taistelevat varmasti lähtöjensä parhaista palkinnoista.

Viikon Varma

Toto75-1 Nineeleven. Kaksinkertainen suurkilpailuvoittaja palaa pieneltä huililta, mutta lahjakas ori on varmasti valmis nappaamaan kuudennen peräkkäisen voiton.

Viikon Väistö

Toto75-5 Valtroks. Hurjassa kunnossa kilpaileva ruuna kohtaa nyt aiempaa kovemman vastuksen, eikä mielipaikalle keulaan taida olla asiaa.

Viikon Idea

Toto75-4 Dark Defender. Vermossa yllättänyt ruuna kirii sopivan selkäjuoksun jälkeen todella kovaa.

Toto75-vihjeet

Lähtö 1: 10 Nineeleven (7,11)

Lähtö 2: 7,5,10,8,12,9 (4,2)

Lähtö 3: 2,4,6,13,14 (16,10)

Lähtö 4: 5,7,6,2 (10,9)

Lähtö 5: 4,13,15 (12,2)

Lähtö 6: 12,15,8 (5,6)

Lähtö 7: 2 Slippery Runway (5,10)

1 080 riviä riviä x 0,05e = 54 euroa

