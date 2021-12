Ravivihje: Ruotsin Toto75-multijackpot huipentaa pelivuoden - jackpot-rahaa jaossa yli 4,2 miljoonaa euroa

Ville Toivonen

Adrian Kolgjini ohjastaa ja valmentaa kierroksen peli-ideaa Alisson Facea Toto75-pelin toisessa kohteessa.

Uudenvuoden multijackpotin näyttämönä piti toimia Axevalla, mutta haastavat kelit pakottivat tekemään siirtoliikkeen ja jo varhain alkuviikosta järjestäväksi raviradaksi vaihtui Halmstad. Halmstadissa keulapaikka on kova sana, vaikkakin vallitsevat olosuhteet saattavat sekoittaa rankasti pakkaa, sillä kelit ovat haastavat myös sielläkin.

Neljäs kohde muuttui poisjääntien myötä oleellisesti ja se kasvatti kierroksen pelipankin I can Steelin todennäköisyyttä. Siitä tehdään kierroksen tukipilari. Myös avauskohteen Bravo Sabotage kävisi kierroksen tukirangaksi, mikäli I can Steelin haluaisi varmistaa tai tarvitsee toisen osuvuutta tuovan varman.

Päivän varma

I can Steel (T75-4) on vakuuttanut otteillaan läpi uran, eikä tahti ole ainakaan hiipunut Ruotsin viime starteissa. Eskilstunassa ruuna palasi kolmen kuukauden tauolta voittaen heti hienolla tyylillä. Hevonen kiersi viidennestä parista ulkoa johtavan rinnalle ja runnoi siitä voittoon. Matkavauhti ei toki ollut kovinkaan raastavaa, mutta hevosen tyyli mennä oli hyvä. Rommen kaksi jälkimmäistä voittoa tulivat keulapaikalta hallittuun tyyliin. Tälläkin kertaa ruunalla on hyvä mahdollisuus johtaa lähtöä alusta loppuun. sillä kahden poisjäännin myötä paikka parani merkittävästi ja keulapaikan saamisen todennäköisyys kasvoi niiden myötä.

Päivän ideavarma

Alisson Face (T75-2) on näihin sarjoihin kapasiteetiltaan todella kova menijä, mikä ei kauaa näissä sarjoissa viihdy, mikäli vain raviaskeleet maittavat ja sitä myötä voittosumma kasvaa. Åbyn voittojuoksussa ruuna vakuutti johtavan rinnalta 13,2-vauhtisella päätöslenkillä voittaen todella helpolla tyylillä. Toissa kerralla hevoselle tuli laukka keulapaikalta loppukaarteen pohjassa. Viimeksi hevonen jäi sisältä hitaaksi ja juoksi kolmannessa sisällä. Sieltä hevonen ei päässyt koskaan vapaille väylille vaan tuli voittovoimaisen näköisenä pussissa maaliin. Juoksuradalta on hyvä mahdollisuus päästä ravia, jonka jälkeen Adrian Kolgjini käynee kysymässä keulapaikkaa. Vaikkei se sinne pääsisikään, pystyy kolmevuotias tekemään juoksuaan myös johtavan rinnalta.

Päivän potinräjäyttäjä

Darah Bibo (T75-5) on jäänyt todella pienelle huomiolle ikävän lähtöpaikkansa ja sekavan taulunsa johdosta. Toissa kerralla tamma teki hyvän kirin kolmannesta ulkoa puristaen lopun kolmatta rataa pitkin ilman selkää maaliin saakka. Viimeksi Åbyn V75-lähdössä tamma juoksi sisärataa pitkin ja tuli lopussa todella hyvävoimaisen näköisenä pussissa maaliin saakka. Esitys ei ollut juurikaan sen huonompi kuin lähdön voittaneen Chablis Ribbin tai toiseksi kirineen Betting Pacerin esitys, mutta tällä kertaa Darah Biboa on pelattu paljon vähemmän kuin tätä kaksikkoa. Kaksi poisjääntiä vielä helpottaa tehtävää kummasti.

Vihjesysteemi

3,6,9,1,4,5 (2,7)

6 Alisson Face (14,11)

4,9,1,2,3 (8,11)

7 I can Steel (10,1)

1,2,5,8,12,10,6 (4,7)

9,13,8 (1,3)

7,1,9,14,8,11,13,12 (5,6)

5040 riviä - 252 euroa

