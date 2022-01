Ravivihje: Evo-kasvatit Kavioliigaravien ankkureina

Terhi Piispa-Helisten

Pegasos Evo on voittanut kolme edellistä starttiaan. Lahdessa se juoksee vihjerivin varmana.

Tapio Perttusen tallin kalusto on ollut jo pitkään uskomattomassa lyönnissä. Yksi kuntonsa löytänyt on Pegasos Evo, joka varmistumisen myötä on löytänyt kultajyvän. Paikka on Jokimaalla haastava, mutta vahva ori jaksaa tehdä töitä, eikä moiti paikkaa johtavan rinnalla.

Rivin toinen varma on päätöskohteen Celsius Evo. Se on esittänyt huippukuntoa koko ajan Ruotsista palattuaan. Viimeksi voitto tuli hienolla tyylillä johtavan rinnalta. Kolmoseen päättyneessä Vermon kilpailussa Henna Halmeen ajokki kulki viimeiset 800 metriä kymppiä, mutta Way To Go oli keulasta lyömätön. Pahin vastustaja joutuu lähtemään takarivistä, joten voiton avaimet ovat Halmeen hyppysissä.

Suomenhevosten kovassa koitoksessa mielenkiintoisin hevonen on Kartier. Pitkän tauon jälkeen Kuopiossa ruuti oli märkää, eikä Jokimaalle lähdetä agressiivisella taktiikalla.

”Vaikea on kuvitella hevosen parantavan niin paljon, että se pystyisi Pauhiksen ja kumppanit kukistamaan. Hevonen on auton takaa todella nopea, mutta haluaisin tarjota hevoselle vielä selkäjuoksun."

"Jos Kartier tulee Jokimaalla lujaa maaliin ja parantaa oleellisesti edellisestä, voidaan seuraava kisa ajaa jo agressiivisemmalla taktiikalla. Luokaltaan hevonen ei varmasti häviä lähdössä kenellekään, mutta maltillisin odotuksin lähdetään matkaan”, kertoi valmentaja-ohjastaja Heikki Mikkonen.

Viikon Varma

Toto75-7 Celsius Evo. Erittäin vahvoja esityksiä kaiken aikaa. Viimeksi eleetön voitto johtavan rinnalta.

Viikon Väistö

Toto75-3 My Radio Gaga. Vahvoja esityksiä helpommista lähdöistä. Nyt vastus kovenee oleellisesti, eikä takarivistä ole helppo kiertää voittoon.

Viikon Idea

Toto75-6 Wutan. Hyvät esitykset tauon jälkeen. Ilos Sansibarille ei ollut viimeksi häpeä hävitä.

Toto75-vihjeet

Lähtö 1: 8 Ice Wine, 9 True Devotion, 11 Selene Lune, 7 Bosses Lady, 4 Poetry In Motion, 2 Imakeituptothesky, 6 La Cerice (1,5)

Lähtö 2: 2 Pauhis, 8 Hissun Turbo, 6 Kartier (1,4)

Lähtö 3: 10 Bosse Nice, 6 Jacques Hyneman, 3 Wishing Dreams (9,1)

Lähtö 4: 8 Pegasos Evo (11,3)

Lähtö 5: 2 Hurman Viesker, 3 Virittäjä, 7 Maisteri Jutila, 11 Venlan Vekkuli (9,6)

Lähtö 6: 1 Wutan, 9 Truedream A.F., 2 Rarity Red, 12 Yolo Savoy (11,4)

Lähtö 7: 6 Celsius Evo (9,3)

1 008 riviä x 0,05 e = 50,4 euroa

