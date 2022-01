Ravivihje: Suuren potin tuntua Mantorpin Toto75-kierroksella

Kuva: Terhi Piispa-Helisten

Disco Volante osallistui Mikkelin St Micheliin vuonna 2019 sijoittuen viidenneksi. Ruuna on vihjesysteemin ideavarma lauantaina.

Kierros on haastavuustasoltaan vaikea, mutta samalla myös todella mehukas. Toto75-pelissä rivin arvo voi kohota mukaviin lukemiin. Vihjesysteemi rakennetaan kahden varman varaan.

Kierroksen pelipankki on päätöskohteen Sweetman, senkin peliosuus on tosin ainoastaan 45, mikä kuvastaa hyvin kierroksen haastavuutta. Myös kaksi tammavolttia sekoittavat pakkaa, mitkä pyritään selvittämään vähäisillä rastituksilla.

Päivän varma

Sweetman (T75-7) on loistava tukipilari haastavalla kierroksella. Ruuna on tehnyt jatkuvasti loistavaa työtä, vaikka viimeksi tauluun nollasija tulikin. Valjakko oli tekemättömän paikan edessä takajoukoista Emojin hääriessä keulassa. Ensimmäinen tuhat oli ainoastaan 15,6, mikä teki takahevosten tehtävästä toivottoman. Sitä ennen ruuna hallitsi Åbyn V75-lähtöä keulapaikalta. Nopea avaaja on suosikki keulaan, mistä sillä olisi loistava sauma vetää perille saakka.

Päivän ideavarma

Disco Volante (T75-3) on tuttu hevonen jokaiselle Ruotsin raveja seuraavalle. Ruunan sekalainen taulu ei tee oikeutta hevosen kapasiteetille. Varsinkin talviaikaan loistavasti menestyvä hevonen on tarkka olosuhteista, mutta Disco Volanten onneksi Mantorpissa pitäisi olla kuiva keli lauantaina. Kaksi kertaa Elitloppettiin osallistunut ruuna on ollut viime starteissa epäonninen.

Toissa kerralla Eskilstunassa lähtöä ehdittiin ajamaan pitkä tovi, kunnes lähtö palautettiin ja se vei auttamatta Disco Volanten mahdollisuudet varsinaisella lähtöyrityksellä. Viimeksi hevonen laukkasi ensimmäiseen kaarteeseen. Luodinnopea starttari tähtää keulapaikalle, mistä sillä on loistava mahdollisuus johtaa alusta loppuun. Selvänä kakkossuosikkina ruuna on loistava varma.

Päivän ideamerkki

It’s A Girl (T75-6) on paitsi Bold Eaglen sisko, niin myös loistava aloittelija. Nelivuotiaaksi kääntynyt tamma on tehnyt hyvää työtä, vaikka voitot ovatkin viime aikoina uupuneet. Toissa kerralla Solvallassa hevonen tsemppasi johtavan rinnalta totoon. Myös viimeksi hevonen oli kolmannen kautta johtavan rinnalle kierrettyään loistava kolmas kovatasoisessa V75-lähdössä. Tamma hävisi voitonkin vain niukasti. Mikäli tamma onnistuisi pääsemään tällä kertaa keulapaikalle, voisi se hyvin vetää perille saakka. Vasta vitossuosikkina tamma on kanuunamerkki Toto75-kupongille.

Vihjesysteemi

7,8,4,9,5,11 (1,6)

9,7,1,8,12,10 (4,2)

7 Disco Volante (6,1)

2,15,8 (5,3)

2,4,3,5,1,9,10,7 (6,11)

3,11,10 (7,5)

4 Sweetman (2,1)

2592 riviä - 129,60 euroa

Voit kopioida vihjesysteemin Veikkauksen palveluun tästä