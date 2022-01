Ravivihje: My name is Bond, Bond Eagle

Terhi Piispa-Helisten

Käpylä GP:n voittaja Hazelhen Hermes on yksi viitoskohteen avainhevosista.

Jacques Hyneman olisi selkeä varmaehdokas, mikäli olosuhteet olisivat talviset. Kuivassa pakkassäässä hevosen henki kulkee ja maisema vaihtuu. Jokimaalla lauantaina Pia Sjöblomin valmennettava laukkasi alkuun mutta kiersi silti kaikki vastustajansa. Vermoon on luvattu kosteaa keliä, joka ei valmentajan mukaan sovi lainkaan hevoselle.

Joker Boko ja Rarity Red ovat hyväluokkaisia hevosia, eikä niiden voitto yllätä, jos suosikki ei pane parastaan.

Bond Eagle kuuluu Reima Kuislan laadukkaaseen kalustoon. Uransa neljännessä kilpailussa 3-vuotiaana ori polki täyden matkan voltin aikaan 14,0 ja sijoittui SHKL Cupin finaalissa kolmanneksi, ME-tuloksen tehneen Edwina Ordenin voittamassa lähdössä.

Murheita on riittänyt ja hevonen on varttunut jo 6-vuotiaaksi. Uran kahdestatoista kilpailusta seitsemän on päättynyt voittoon. Seinäjoella ori näytti jäätävän hienolta ja voitti ylivoimaisesti. Takavoltista on aina vaara juoksun epäonnistumisesta, mutta pidän hevosta niin hyvänä, että se selvittää karikot.

Marlon Dee on alkumetreillä niin nopea, että se pitänee keulapaikan hallinnassaan. Jokimaan kilpailussa ruuna teki pitkän 700m kirin kolmatta rataa pitkin ilman vetoapua ja taisteli asiallisesti kolmannesta sijasta. Keulasta hevonen tekee parhaat juoksunsa ja vaikka vire ei taida nyt olla aivan huipussaan, pystyy se ottelemaan voitosta.

BWT Ellospank on tehnyt pitkään huippusuorituksia ja sen kunto on kohdallaan. Voitot ovat tulleet väljästi ja hienolla tyylillä. Hades sai viimeksi hyvän juoksun ja kiri ykköseksi.

Angela Matter hyödyntää Vermossa ääretöntä lähtö­nopeuttaan ja ottaa juoksun hallintaansa alkumetreillä. Jos tammalla on hyvä päivä, se pystyy paljoon. La Donna Perfetta väläytti osaamistaan viimeksi kovatasoisessa T75-lähdössä. Pitkä kiri kantoi hienosti perille keskiviikon lähtöä kovemmassa tehtävässä. Oikukas tamma saattaa palata voittokantaan, mikäli se keskittyy oleelliseen.

Intelligent Stride saa hyvän juoksun lähellä kärkeä ja Sahara Magaria kuuluu aikaisin systeemeihin, sillä kunto on huipussaan.

Käpylä GP:n sankari Hazelhen Hermes lähtee 40 metrin perusmatkan Mr Marvellousin takaa. Jälkimmäinen palasi tauolta positiivisin kommentein, mutta ruuti ei ollut kuivaa ratkaisuhetkillä. Treeniotteet lupaavat Antti Ala-Rantalan mukaan menestystä.

Quick Diablo ja Oilsheik kuuluvat perusmerkkeihin, mutta Cameron Dream kannattaa myös huomioida. Se näytti Porin kilpailussa hienolta ja pyssytti helppoon voittoon.

Jezzet Savoy ei ollut tauolta terävimmillään, mutta parantanee kun sai startin kroppaansa. Dainamin saa rattailleen Ari Moilasen ja tamman kunto on huipussaan. Oulussa se tykitti aivan porukan perältä toiseksi ja kulki viimeiset 300m alle 12-kyytiä. Mission Of Soul saanee makoisan juoksun kärjen lähellä.

Toto65-vihjeet

Lähtö 1: 3 Jacques Hyneman, 5 Joker Boko, 6 Rarity Red (2,9)

Lähtö 2: 8 Bond Eagle (6,5)

Lähtö 3: 1 Marlon Dee, 7 BWT Ellospank, 4 Hades (6,9)

Lähtö 4: 6 Angela Matter, 5 La Donna Perfetta, 1 Intelligent Stride, 7 Sahara Magaria (9,8)

Lähtö 5: 2 Mr Marvellous, 8 Hazelhen Hermes, 6 Quick Diablo, 1 Oilsheik, 4 Cameron Dream (7,3)

Lähtö 6: 6 Jezzet Savoy, 2 Dainamin, 3 Mission Of Soul (11,4)

600 riviä x 0,10e = 60,00e

Voit kopioida vihjesysteemin Veikkauksen palveluun tästä