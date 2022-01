Ravivihje: Avauskohteen varma johtaa startista maaliin

Kuvat: Anu Leppänen

Ulf Ohlsson on Ruotsin kuskiliigan ykkösnimi tällä hetkellä. Hän ajaa Toto75-vihjeen varmaa Soul Tania avauskohteessa.

Rivin pelipankiksi luotetaan kolmannen Toto75-kohteen Milligan’s School, joka on kiistatta lähdön paras hevonen, mutta myös pelimielessä reilusti liikaa luotettu. Ori saa vihjesysteemiin kaksi varmistusmerkkiä. Myös toinen suurta luottamusta nauttiva Carry Cash varmistetaan vihjesysteemissä. Sen yli 50 prosentin peliosuus on reippaasti liikaa.

Vihjesysteemi rakennetaan ainoastaan yhden varman varaan.

Päivän varma

Soul Tan (T75-1) voitti rata-arvonnan, jonka ansiosta ruunalla on loistosauma johtaa avauskohdetta alusta loppuun. Voltin ykköseltä hevosella on hyvä mahdollisuus puolustaa johtopaikka, mikä olisi Gävlen keulapainotteisella radalla ainakin puolivoittoa. Tällä kertaa rattaille hyppää huippukuski Ulf Ohlsson, joka on tässä tapauksessa iso plussa.

Hevonen palasi tauolta toissa kerralla Bergsåkerissa, missä ruuna hallitsi keulapaikalta tapahtumia varmoin ottein. Viimeksi ruuna teki vahvan kirin pronssidivisioonan karsinnassa kirien lopun kolmatta ilman selkää tsempaten kolmanneksi. Päätöslenkin ruuna tuli 12,8-vauhtia.

Päivän potinräjäyttäjät

Backegubben (T75-2) on todellinen totopommihaku. Hevosta on pelattu kirjoitushetkellä alle prosentin verran, mikä kertoo siitä, että kovin usein tämän luokan potinräjäyttäjä ei voita, mutta taas jos näin kävisi, puhutaan todellisesta arvonnostajasta. Ori kilpailee todella sekavalla taululla ja nykyvirekin on suuri kysymysmerkki. Toisaalta tämän luokkaista menijää ei saisikaan pelata näillä prosenteilla, mikäli hevoseen ei liittyisi epävarmuutta.

Suomalaisille Backegubben kävi esittelemässä kykyjään Härmässä, missä ori voitti viisivuotislähdön jättäen taakseen mm. Vixelin. Nopea avaaja saanee hyvät asemat, kunhan hevonen vain malttaa ravata. Jos Östersundin tauolta paluu vei hevosta oikeaan suuntaan, ei kykyhevosen menestys yllättäisi edes V75-tasolla.

Västerbo Grosbois (T75-3) on mahdollinen superyllättäjä. Loistopaikalta starttaava ruuna saanee namureissun keulassa juoksevan pelipankki Milligan´s Schoolin takana, mistä Rauno Pölläsen suojatti saanee suurella todennäköisyydellä mahdollisuuden koittaa ohitusyritystä ja kaiken mennessä nappiin voitaneen nähdä todellinen totopommi.

Viimeksi hevonen sijoittui kahdeksanneksi, mutta sen taakse kätkeytyy paljon muutakin. Ruuna avasi tuttuun tapaan katapultin lailla liikkeelle, mutta tuolla kertaa juoksupaikaksi koitui paikka johtavan rinnalla. Reipas matkavauhti ja raastava tempo ovat huono yhdistelmä, mutta siitä huolimatta ruuna kesti yllättävän hyvin ennen kuin hevonen taipui kahdeksanneksi.

Vihjesysteemi

1 Soul Tan (7,8)

14,10,7,13,15,5,4 (3,2)

3,7,1 (12,11)

13,10,1,8 (12,15)

2,3,1 (4,9)

4,3 (5,11)

10,5,3,9,6,8,11,7 (4,2)

4032 riviä - 201,60 euroa

Voit kopioida vihjesysteemin Veikkauksen palveluun tästä