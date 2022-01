Ravivihje: Suomenhevosten TalviCup-karsinnat pääosassa

Terhi Piispa-Helisten

Esa Holopaisen tahdittama Ierikka on 65-vihjeen varma.

Ensimmäisen kohteen Hymynvirne on voltistakin erittäin nopea lähtijä ja ottanee avauskohteen hallintaansa heti aja-komennolla. Jokimaalla ori hävisi niukasti Arkenttiinalle ja Kuopiossa Maatian Tähti oli etevämpi.

Killerillä olosuhteet olivat arktiset ja tulostaso jäi vaatimattomaksi. Hymynvirne voitti keulasta niukasti mutta varmasti 28-lopetuksen jälkeen. Maisteri Jutila tekee koko ajan hyviä esityksiä, eikä jää voltista enää samalla lailla lähtökuoppiin kuin aikaisemmin.

Toisen kohteen Luciano Bryne on aloittanut uransa vakuuttavilla esityksillä. Joulukuussa ori lopetti 13-vauhtia ja voitti upealla tyylillä uransa ensimmäisen kilpailun. Myös toinen kilpailu päättyi vakuuttavaan voittoon. Kuukauden tauoltakin ori lukeutuu suurimpiin suosikkeihin.

Stormy Stride kirii hyvän selkäjuoksun jälkeen tulisesti loppua. Explosive Secret kiri Forssassa kolmannesta ulkoa viimeiset 700 metriä alle 12-vauhtia ja osoitti kunnon olevan kohisevassa nousussa. Rullebackens Gösta lähtee lujaa ja johtaa lähtöä pitkään, ehkä maaliin saakka.

Kolmannessa kohteessa juoksee rivin varma. Ierikka on alussa hieman epävarma, mutta Esa Holopainen tiedostaa varmasti lähtölaukan riskin ja ottanee alkumetrit varmanpäälle. Kuopiossa lahjakas ruuna pisteli alun laukkansa jälkeen lentävän kierroksen 25-kyytiä ja nousi vielä voittokamppailuun. Hevosen olemus oli Kuopiossa upea. Ravi oli letkeää ja hevonen huokui huippukuntoa. Laukattomalla juoksulla uskon sen palaavan voittojen tielle.

Neljännessä kohteessa juokseva Riksun Tähti aloittaa Vermossa Antti Tupamäen valmennuksesta varovaisin odotuksin.

”Hevoselle tuli aika pitkä tauko treeneihin, kun se sai vetopaniikin ja särki riimunsa. Tuossa tilanteessa sen silmään sattui jotakin ja se oli pitkään kokonaan ajamatta. Viikissä silmä saatiin pelastettua ja muutkin murheet on nyt selätetty. Hevosella ei ole käyty radalla hiitillä, mutta kyllä sen luokan ja rytminvaihtokyvyn pystyy aistimaan kotonakin. Hevonen ei ole vielä parhaimmillaan ja yritän tarjota sille nätin juoksun. Mukaan peleihin, mutta ei missään nimessä varmaksi”, kertoi Tupamäki.

Viidennen kohteen Pate Pollea on rauhoittunut kovasti ja tehnyt hienoja esityksiä. Pieni laukkariski on kuitenkin aina olemassa, joten muitakin kannattaa kupongille harkita.

Päätöskohteen Frankenstein Am on ollut yksi alkutalven voitokkaimpia hevosia. Tapio Perttusen suojatti lähtee asiallisesti liikkeelle, mutta keulapaikan pitäminen ei ole varmaa. Pieni pussitusuhka on olemassa, joten hienossa kunnossa tauolta palannut Troopers nostetaan suosikin tukipilariksi.

Toto65-vihje

Lähtö 1: 2 Hymynvirne, 6 Maisteri Jutila (4,5)

Lähtö 2: 4 Luciano Bryne, 3 Stormy Stride, 9 Explosive Secret, 2 Rullebackens Gösta (1,10)

Lähtö 3: 1 Ierikka (6,3)

Lähtö 4: 2 Riksun Tähti, 3 Sanahelinä, 10 Tiitukka, 5 Lissun Assi, 8 Varoitus, 6 Isosalon Ihme (9,7)

Lähtö 5: 3 Pate Pollea, 8 Aika-Valtti, 7 Cupido, 5 Virittäjä, 6 Hymynvälke (4,1)

Lähtö 6: 1 Frankenstein Am, 10 Troopers (9,11)

480 riviä x 0,10e = 48 euroa

Voit kopioida vihjesysteemin Veikkauksen palveluun tästä