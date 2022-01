Ravivihje: Suomalaishevosella pottijahtiin Toto86-pelissä

Ville Toivonen

Mika Forss ohjastaa Matti Nisosen valmentamaa suomalaishevosta Episode Nineä Toto86-pelin kuudennessa kohteessa. Einari Vidgren Oy omistaa hevosen.

Rivin pankiksi luotetaan toisen Toto86-kohteen L.L.Labero, joka pyrkii huippupaikalta johtamaan lähtöä alusta loppuun. Tämänhetkiset peliprosentit pyörivät hurjissa lukemissa, mutta ne tulevat jonkin verran laskemaan iltaa kohti. Vihjesysteemi rakennetaan tänään kahdella varmalla. Näistä toinen on vasta oman kohdelähtönsä kakkossuosikki.

Päivän varma

L.L.Labero (T86-2) pääsee kakkosradalta matkaan sisäpuolen hevosen poisjäännin myötä, mistä suursuosikilla on loistava keulasauma. Se on ilman muuta mailin matkalla enemmän kuin puoli voittoa. Ruuna on kohdannut viime starteissa kovemman vastuksen juostuaan V75-lähdöissä. Toissa kerralla hevonen oli keulasta asiallinen kolmas hyvätasoisessa Klass II -lähdössä. Viimeksi saman sarjan finaalilähdössä ruuna puristi parijonosta kolmanneksi. Esitystä vahvistaa sekin seikka, että ruuna joutui kirimään loppukurvin kolmatta ilman vetoapua.

Päivän ideavarma

Episode Nine (T86-6) starttaa matkaan hankalalta voltin vitosradalta, mikä kohottaa hevosen laukkariskiä merkittävästi. Ja vaikka ori käynnistyisikin ravilla matkaan, hevosta tuskin nähtäneen alkumatkasta keulapäässä, mikä voi hankaloittaa asioita aikalailla. Siitä huolimatta nelivuotias on rohkea ideavarmahaku illalle, sillä ori on ollut todella hyvä kahdessa viime startissaan. Ruuna jäi sen jälkeen kerran pois, mikä aiheuttaa pieniä kysymysmerkkejä. Episode Nine on jäänyt turhan paljon suuren pelisuosikki Hankypanky Redbankin varjoon ja niinpä vihjesysteemissä otetaan kantaa kakkossuosikin puolesta, sillä riskitkin huomioiden hevonen on alipelattu.

Rommessa Mika Forssin ajokki runttasi johtavan rinnalta tyylikkääseen voittoon voittaen todella helposti. Viimeksi valjakko ratkaisi pelin jo etusuoralla kierrettyään parijonosta aina keulapaikalle saakka. Siitä ori tuli viimeiset 800 metriä 14,5-vauhtia voittaen jälleen todella helposti.

Päivän ideamerkki

Get Ready On Tour (T86-7) on jäänyt huippupaikalta turhan unohdetuksi. Loppuvuodesta uuteen valmennustalliin siirtynyt ruuna on kilpaillut kahdesti uudesta tallista. Debyyttistartissa hevonen ei päässyt tulemaan täysin vapaasti sisäratareissun jälkeen. Vaikea sanoa paljonko hevoselle jäi voimia. Viimeksi sen sijaan nähtiin loistoesitys johtavan rinnalta. Lähdön voitti pelisuosikki Huddlestone, joka on arvottu tällä kertaa takariviin.

Nopea avaaja saanee pomminvarmasti hyvän juoksun kärkipäässä, jonka jälkeen edes voitto ei saa yllättää. Ainoastaan kuusi prosenttia luotettu Get Ready On Tour on täsmävarmistus kakkosuosikille. Suosikki Huddlestone jää kokonaan pois kupongilta.

Vihjesysteemi

6,9 (8,1)

3 L.L.Labero (1,5)

1,5,4 (9,8)

11,12,1,2,3,15,5,7,8,14 (6,13)

4,2,3,5,6 (7,9)

5 Episode Nine (10,6)

2,1 (10,8)

6,13,2,11,15,3,9,4,7 (10,12)

5400 riviä - 162 euroa

Voit kopioida vihjesysteemin Veikkauksen palveluun tästä