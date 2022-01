Ravivihje: Isto Kuisman kaksikko iskuvalmiita Teivoon

Terhi Piispa-Helisten

Isto Kuisma lähtee Bean Dreamin kanssa toiveikkaasti Teivoon.

Bean Dream ei viime kilpailussaan ollut parhaimmillaan, mutta selitys löytyi hevosen tultua pois radalta.

”Jukka (Torvinen) sanoi heti, että tamma ei pitänyt radan löysästä pinnasta. Se vaatii pitävän alustan ja protestoi, jos pitoa ei ole”, valmentaja Isto Kuisma kertoi.

Kouvolassa oli pitävä rata ja tamma pisteli joulukuussa 13-tuloksen vakuuttavaan tyyliin.

”Tamma lähtee armottoman kovaa ja tykkää mennä koko matkan reipasta tahtia. Viimeistelyssä hevonen tuntui erittäin hyvältä ja Teivoon lähdetään hyvin odotuksin. Jos sillä on hyvä päivä, se pystyy vaikka voittamaan”, Kuisma uskoi.

Tallin toinen hevonen on Delightful Moment, joka kilpailee viidennessä kohteessa. Se palasi Kouvolassa tauolta ja esitys oli valmentajan mieleen.

”Ihan ok se oli Kouvolassa. Hannu (Torvinen) tarjosi sille mukavan selkäjuoksun ja asiallisesti se tuli perille asti. Se parantaa varmasti, kun sai startin alle. Viimeistelyissä hevonen oli rento ja hyvän tuntuinen. Viime kesänä se oli Suur-Hollolan alkuerässä toinen ja meni täyden matkan 13-vauhtia. Kouvola-ajossa se sijoittui kolmanneksi eli ei täysi matka ole este menestykselle. Se on niin nopea alussa, että pääsee varmasti keulaan. Mistä ajetaan, se on sitten kuskin päätettävissä. Hyvät fiilikset on tämänkin kanssa”, Kuisma jatkoi.

Kartier on tehnyt nousujohteiset esitykset taukonsa jälkeen ja Tampereella kokeillaan todennäköisesti keulasta. Siitä ori ei ole montaa kertaa parempaansa kohdannut.

Päätöskohteessa Deangelo on ikävällä paikalla ja varmistukset ovat paikallaan. Ice Wine, keulaspesialisti Excalibur It, hyvän selkäjuoksun saava Farzad Boko ja vahva Sahara Sandstorm nostetaan mukaan systeemiin.

Ravigaala piti pitää lauantaina Tampereella Teivon Toto75-kierroksen jälkeen. Koronarajoitusten vuoksi uusi yritys on Teivon seuraavien lauantairavien yhteydessä 26. maaliskuuta.

Viikon Varma Toto75-6 / 2 Kartier

Parantaa pitkän tauon jälkeen joka starttiin. Keulasta pysäyttämätön.

Viikon Väistö Toto75-5 / 7 Yolo Savoy

Hyvä esitys tauolta. Ulkoa on vaikea saada asemia kärkipäästä, eikä takaa ole helppo ehtiä voittoon.

Viikon Idea Toto75-4 / 5 Bean Dream

Lähtee kovaa ja juossee keulassa. Hyvänä päivänään pystyy vetämään kovaa koko matkan, eikä voittokaan yllättäisi.

Toto75-vihje

Lähtö 1: 3 Celsius Evo, 1 Mark More (9,4)

Lähtö 2: 3,10,1,7,11,12 (9,4)

Lähtö 3: 6,11,14,12,9 (1,5)

Lähtö 4: 5 Bean Dream (7,6)

Lähtö 5: 2,5,4,11 (12,9)

Lähtö 6: 2 Kartier (10,6)

Lähtö 7: 3,10,9,7,5 (4,1)

1200 riviä x 0,05e = 60,00e

