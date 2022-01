Ravivihje: Molemmilla ideavarmoilla koko matkan johto suunnitelmissa - Toto75-pelissä jackpot-rahaa yli 2,2 miljoonaa euroa

Kuva: Terhi Piispa-Helisten

Disco Volantella on loistava mahdollisuus johtaa Färjestadin kultadivisioonaa startista maaliin. Ruuna toimii vihjesysteemin toisena varmana. Disco Volante osallistui St. Micheliin vuonna 2019. Hevonen sijoittui Suomen visiitillään viidenneksi.

Kierros on vaikeusasteeltaan haastava ja varmavaihtoehdot ovat kortilla. Kierroksen pankki on päätöskohteen Four Guys Dream, jonka peliosuus on kirjoitushetkellä 42 prosenttia. Sekin kertonee paljon kierroksen vaikeustasolta, sillä suuret pelisuosikit loistavat poissaolollaan. Jackpotin myötä potti voi olla jopa 4,9 miljoonaa euroa.

Vihjesysteemi rakennetaan kahden varman varaan, eikä niistä kumpikaan ole kohdelähtönsä suosikki.

Päivän ideavarmat

Disco Volante (T75-3) kilpailee sekavalla taululla, mutta on jokaiselle Ruotsin ravien seuraajalle hyvinkin tuttu hevonen. Kaksinkertainen Elitloppet-osallistuja on totutusti aina talviaikaan huippuvireessä ja jos ruuna on tänäkin talvena samanlainen, on se täysin pitelemätön Färjestadissa. Toki hevosen nykyvire on pieni arvoitus, sillä onnistuminen on kiertänyt. Se korreloi toisaalta suoraan myös peliosuuden kanssa, joka on todella maltillinen.

Eskilstunassa ensimmäistä lähtöyritystä ehdittiin ajamaan hyvä tovi, kunnes lähtö palautettiin. Se pilasi Disco Volanten mahdollisuudet seuraavalla yrityksellä, joten tuohon starttiin ei tarvitse tuijottaa. Sen jälkeen ruuna on laukannut kahdesti. Tallikommentit lupaavat hyvää ja Stefan Melanderin kommenteille uskaltaakin laskea jonkinlaisen painoarvon. Myös juoksunkulku tulee suurella todennäköisyydellä olemaan suotuisa, varsinkin kun Lucifer Lanella kaavaillaan selkätaktiikkaa. Keulapsyykillä ruuna on kiehtova pelimerkki riskitekijöistä huolimatta.

Upper Face (T75-7) on maistuva pelihaku myöskin keulapsyykillä. Hevonen kilpailee hyvässä vireessä. Halmstadin V75-lähdön hevonen voitti toisesta ulkoa. Viimeksi ruuna kiri neljännestä ulkoa hyvällä kirillä neljänneksi kolmatta rataa pitkin juosten. Upper Face ei ollut ratkaisevasti kärkipään hevosia huonompi tuossa ja tällä kertaa asemat ovat suosiolliset esimerkiksi yli kolme kertaa enemmän pelattuun Four Guys Dreamiin. Muistissa on myös lokakuinen voitto Solvallasta, missä ruuna jätti taakseen hyviä hevosia. Ainoastaan 13 prosenttia pelattuna ruuna on kiehtova varmahaku.

Päivän potinräjäyttäjä

So Superb (T75-2) on jäänyt tammavoltissa liian unohdetuksi. Viimeksi multijackpot-kierroksella laukkaan suorituksensa pilannut tamma teki sitä ennen vahvaa työtä raskaammillakin reissuilla. Bjerkessä hevonen peruutti kolmannelta taustalle kirien lopussa vielä toiseksi. Sitä ennen hevonen voitti johtavan rinnalta Färjestadissa. Kuudella prosentilla So Superb on pakkorasti Toto75-kupongille.

Vihjesysteemi

3,5 (4,2)

6,15,8 (12,10)

6 Disco Volante (1,2)

11,3,5,8,4,6,9,10,7 (1,2)

4,3,1,10,7 (11,12)

4,12,10,6,5,3,1 (9,8)

6 Upper Face (10,4)

1890 riviä - 94,50 euroa

Voit kopioida vihjesysteemin Veikkauksen palveluun tästä