Ravihje: Varmat kärkeen – Way to Go näyttää tien

Elina Paavola

Rivin pankki Way to Go kirii kuvassa Tammer-ajon voittoon Mika Forssin kipparoimana. Kristian Lellan ruunan ohjissa nähdään lauantaina Antti Teivainen.

Rivin päättävässä Talvimaljassa nähtäneen värikästä kilvanajoa. Nina Pettersson-Perklén ilmoittaa, että hänen suojatillaan Justice Åsilla ajetaan keulasta. Johtoon mielii myös Antti Teivaisen ajurikseen saava My Sweden. Lisäksi kun alussa pistävät usvaa putkeen salamannopeat Lightningsky ja Sahara Peyote, ylivauhdin todennäköisyys on tuntuva. Räväkkä kiihdytys passaisi Grainfield Aidenin pirtaan. Hannu Korven suojattia voi harkita varmaksikin, vaikka tämän talven suoritustaso ei olekaan ollut vakaa.

Vihjerivin vartijat ovat avauskohteen Way to Go ja tammojen TalviCupiin paalupaikalta ponkaiseva Tähtiviilee. Viimeksi mainittu voitti jo joulukuussa TalviCupin, ja kehitys on jatkunut sen jälkeen suotuisana. Tähtiviileen valtteihin kuuluvat ravivarmuus ja kipakka kiihtyvyys.

Way to Go on yksi ravi-Suomen kuumimmista nousijoista. Kristian Lellan lentävä ruuna hakenee johtopaikan haltuunsa, ja muilla on tämän jälkeen kyydissä pysymistä. Yllätyksen etsijät noteeraavat BWT Divinen, joka saanee suosikin peesissä hunajaisen juoksun.

Lämminveritammojen TalviCupin rankingkärjeksi nostetaan 11-vuotiaana täyteen loistoon puhjennut Dainamin.

”Dainaa on hoidettu, hierottu ja annettu palautua ennätysjuoksusta. Lauantaina ajettiin muutamia vetoja, ja tamma tuntui normaalilta”, raportoi lähdön nestorin huippukuntoon valmentanut Tuomo Lahtinen.

Orien ja ruunien loppukisassakin voi kokemus olla valttia, kun 10-vuotias Amadeus Possible kiskaisee suosikkina taipaleelle. Kiikku's Trooper ja The Story ovat tiukkoja haastajia.

”Kiikku's Trooper oli viimeksi ok, mutta ei esittänyt kuitenkaan parasta itseään. Jos vain rata on pitävämpi, niin uskon, että ruuna on nyt parempi. Päävarustukseen saatetaan lisätä lappuja”, pohtii Christa Packalén.

Viikon väistö:

Toto75, lähtö 6: Marlon Dee on ollut mainio keulasta, mutta kulisseista kärkeen kiriminen voi tehdä tiukkaa.

Viikon varma:

Toto75, lähtö 1: Vaikka Way to Go välillä kesken matkan laiskotteleekin, niin ruuna polkee loppua aina pontevasti.

Viikon yllättäjä:

Toto75, lähtö 5: Jos Cupido selviää ravilla matkaan, nouseva ori voi selättää kaikki vastustajansa. Cupidon karsintaesitys oli alun laukan jälkeen jämerä.

Toto75-vihjeet:

Lähtö 1: 2 Way to Go (1,5)

Lähtö 2: 1 Tähtiviilee (12,13)

Lähtö 3: 1,6,7,10 (2,5)

Lähtö 4: 11,7,5,1 (6,3)

Lähtö 5: 14,11,7,8,10,2,1 (15,4)

Lähtö 6: 1,2,6 (3,5)

Lähtö 7: 6,2,10,3 (1,8)

1 344 riviä x 0,05 euroa = 67,20 euroa

