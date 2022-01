Ravivihje: Tasaiseen tammalähtöön varma keulapsyykillä

Kuva: Ville Toivonen

Timo Nurmoksen tallista tulee Toto75-kierroksen pankki Black and Quick. Ruuna on kilpaillut edellisen kerran elokuussa.

Östersundin Toto75-kierros ei ole helpoimmasta päästä, eikä varmavaihtoehtoja ole liiaksi tarjolla. Siksipä vihjesysteemikin rakennetaan ainoastaan yhden varman varaan. Ideavarma ei ole edes kohdelähtönsä suosikki.

Kierroksen pelipankki on kolmannen kohteen Black and Quick. Timo Nurmoksen tallista tauolta palaavan hevosen vire on varmasti heti hyvä, mutta peliosuus on myös liian suuri ja se varmistetaan runsaalla rastimäärällä. Suosikin lähtöpaikka on ikävä ja juoksukaan ei välttämättä mene kuin Strömsössä.

Päivän ideavarma

Vilja T.Y.C. (T75-6) on tasaisessa tammalähdössä vasta kakkossuosikki ja sitä kautta rohkeimpien ideavarma haastavaan kohteeseen. Tamma kokeili kaksi viikkoa sitten V75-tasolla siipiään ja tuolloin hevonen sijoittui keulajuoksulla kolmanneksi. Esitys oli oikein kelvollinen ja tällä kertaa juostava matka on puoli kierrosta lyhyempi, mikä sopii tammalle paremmin. Pahimmat haastajat starttaavat lisäksi takamatkan suljetulta lähtöpaikalta, mikä auttaa koko matkan johtoon tähtäävän Vilja T.Y.C.:n tehtävää entisestään. 17 prosenttia luotettu tamma on rohkea haku vaikeaan lähtöön, mikä vaatisi muussa tapauksessa runsasta rastitusta.

Päivän potinräjäyttäjät

Morotai Degato (T75-5) kilpailee tällä hetkellä aika sekavalla taululla, mikä ei tee oikeutta ruunan kyvyille. V75-tasolla ennenkin menestynyt ruuna piti hieman yli kuukauden mittaisen hengähdystauon, mistä se palasi takaisin kaviouralle Gävlessä. Tuolloin hevoselle tarjottiin vielä nätti reissu, jonka seurauksena hevonen sai myöhään kiritilat ja tuli voimat tallessa maaliin. Nätti startti tauon jälkeen teki hyvää tätä kilpailua silmällä pitäen. Vain viisi prosenttia Toto75-pelissä pelattu ruuna on tarjouksessa ja pakkorasti jokaiselle kupongille.

Iceland Radio (T75-7) kiinnostaa jälleen peleissä. Pitkään hyvässä kunnossa kilpaillut tamma ansaitsisi jo pian voittaa jossain. Bergsåkerin keulavoiton jälkeen menestys on kiertänyt, vaikka vire on edelleenkin vähintään yhtä hyvä. Rommen V75-lähdössä hevonen tuli tilat saatuaan hyvin perille. Sama toistui myös viimeksi Gävlessä, kun neljännessä parissa ulkona juossut tamma oli vielä loppukaarteessa porukan hännillä. Sieltä tilat saatuaan hevonen tykitti tulisesti maaliin. Jos tamma saa säästää patruunat loppuun, nähtäneen Iceland Radiolta vihainen loppuveto myös Östersundissa. Viisi prosenttia luotettu hevonen on todella unohdettu Toto75-peleissä.

Vihjesysteemi

7,8 (13,2)

2,10,5,1,6,7,4,11 (12,3)

8,1,6,2,4,11,3,5 (9,7)

4,1 (8,14)

6,1,9 (10,5)

1 Vilja T.Y.C. (15,14)

2,5,1,9 (10,3)

3072 riviä - 153,60 euroa

Voit kopioida vihjesysteemin Veikkauksen palveluun tästä