Ravivihje: Suosikista pelataan kokonaan ohi Toto86-pelissä - jackpot-rahaa jaossa 750 132 euroa

Ville Toivonen

Jörgen Westholmin tallista debytoi viisivuotias tamma A Cash Machine, joka saattaa olla rahanpainokone Toto86-pelissä jo heti avauskilpailussa.

Kierroksen luotetuin hevonen on avauskohteen Quiz Roc, joka kilpailee tällä hetkellä elämänsä vireessä ja on ansaitusti suuri ennakkosuosikki. Vihjesysteemi rakennetaan tällä kertaa kahden varman varaan. Quiz Roc on varmoista ensimmäinen. Jälkimmäinen varma ei ole edes oman kohdelähtönsä suosikki.

Jackpot-rahan myötä potti voi olla jopa 1,6 miljoonaa euroa.

Päivän varma

Quiz Roc (T86-1) hallitsi V86-lähtöä keulapaikalta myös 12. tammikuuta voittaen varmoin ottein. Elämänsä kunnossa kilpaileva tamma jatkoi voittotehtailua Åbyssä myös V86-voiton jälkeen. Tuokin voitto tuli keulapaikalta varmoin ottein. Sama suunnitelma lienee myös tälläkin kertaa, paalulta starttaavan hevosen tehtävä näyttää sopivalta, eikä hevosia johtavan rinnallekaan liiaksi ole, joten suosikki saanee tehdä jälleen omaa juoksuaan keulassa. Kuusivuotias on hyvä tukipilari illan kierrokselle.

Päivän ideavarma

A Cash Machine (T86-6) on rohkea valinta jopa varmaksi saakka. Suuri suosikki Strong Vacation on ollut vahva viime starteissaan, mutta se on takarivin lähtöpaikalta paljon peliä kerännyt, eikä ole näin ollen maistuva pelivalinta. A Cash Machine sen sijaan on, vaikka tamma palaa kohtuullisen pitkältä tauolta tähän paikkaan. Viisivuotias on kokenut kuitenkin todella mielenkiintoisen valmentajanvaihdoksen siirryttyään Jörgen Westholmin valmennukseen.

Hyvää potentiaalia aina toisinaan väläytellyt tamma voisi hyvinkin saada uuden vaihteen uusissa maisemissa ja tuolla parannuksella on mielenkiintoista spekuloida näillä peliosuuksilla. Valjakko tähtää keulapaikalle, mistä tamma otti muun muassa taulussa näkyvän voiton Jägersrosta.

Päivän potinräjäyttäjä

Iwan Boko (T86-8) starttaa sen sijaan ikävältä lähtöpaikalta, sillä mailin matka ja takarivi ei ole paras mahdollinen yhdistelmä. Toisaalta taas ori on niin vähän luotettu ainoastaan kolmen prosentin peliosuudellaan, joten hevonen on ilman muuta huomionarvoinen peleissä. Toissa kerralla hevonen palasi tauolta ja juoksi sisärataa pitkin taustalla. Valjakko jäi lopulta väsyneen taakse pussiin, tosin voimiakaan ei vielä tauon jälkeen suuremmin jäänyt.

Viimeksi pronssidivisioonassa valjakko peruutti kasikaistalta porukan hännille. Sieltä hevosella ei ollut asiaa kärkipäähän kovassa lopetuksessa, mutta ori tuli hyvänoloisena maaliin lopettaen viimeiset 400 metriä 10,8-vauhtia.

Vihjesysteemi

2 Quiz Roc (10,4)

5,3,4,1 (9,6)

9,8 (3,15)

1,8,2,3,12 (5,7)

3,2,4 (7,10)

4 A Cash Machine (9,6)

2,3,1,4,5,10 (11,9)

12,5,1,9 (8,2)

3456 riviä - 103,68 euroa

