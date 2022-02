Ravivihje: Suuri suosikki varmistetaan ja toisesta pelisuosikista pelataan kokonaan ohi Toto86:ssa

Anu Leppänen

J.H.Mannerheim on vihjesysteemin toinen varma.

Kierros pitää sisällään kaksi yli 70 prosenttia rastittua suosikkia. Näistä vain toinen kelpaa varmaksi. Seitsemännen kohteen Chesnut Bojje varmistetaan runsaalla rastimerellä. Vihjesysteemi rakennetaan kahden varman taktiikalla. Mikäli Chesnut Bojje häviää kohdelähtönsä, on rivillä hyvä mahdollisuus suuriin voittoihin, sillä useampi kohde tarjoaa tänään suuria haasteita.

Kuudennen kohteen Bank Blow kerää aivan liikaa peliä ja suosikista pelataan kokonaan ohi. Suosikista yritetään ohi kuudella merkillä vihjesysteemin osalta.

Päivän varmat

Strong Vacation (T86-2) keräsi paljon peliä myös viime keskiviikkona. Tuolloin takarivistä matkaan ampaissut valjakko ajautui sisäradalle neljänneksi. Tuolta valjakko etsi kuumeisesti kiritiloja, mutta yritys vesittyi laukkaan 400 metriä ennen maalia. Hevosella oli luonnollisesti vielä kaikki voimat käyttämättä. Ennen Solvallan starttia ori vakuutti johtavan rinnalta Åbyssä, vaikka hevonen hävisikin voiton niukasti. Tällä kertaa Örjan Kihlström hyppää rattaille huippuvahvistuksena Line Marie Andersenin jälkeen.

J.H.Mannerheim (T86-5) on maltillisesti pelattu suosikki ja loistava varma lämminveristen avoimeen lähtöön. Lähtö on vastuksen puolesta oikein sopiva ja ruunan lähtöpaikka loistava. Myös vire on asiallinen. Toissa kerralla ruuna ei päässyt tulemaan lopussa vapaasti ja kakkossija saattoi hyvinkin palaa tuohon. Suuremmin hevoselle ei kuitenkaan jäänyt voimia varastoon. Viimeksi ruuna oli asiallinen johtavan rinnalta. Tällä kertaa ruuna on suosikki keulapaikalle, mistä se voisi vetää sopivaa tehtävää perille saakka.

Päivän ideamerkki

Höstbo Wille (T86-3) on tasaiseen kylmäverilähtöön pakkorasti jokaiselle kupongille. Rohkeimmat voisivat jopa koittaa pelata lähdön kapeasti suosikeilla ja kahdeksan prosenttia luotetulla Höstbo Willellä. Laukat ovat sotkeneet kyvykkään viisivuotiaan menoa, mutta ruunan moottori on hyvä näihin lähtöihin. Rommessa hevonen tuli hyvin loppua ehtien lopulta toiseksi. Bergsåkerissa juoksu meni alkumatkasta pieleen, mutta ruuna ehti lopussa vielä terävällä loppuvedolla toiseksi tullen aivan pelisuosikki Moshus Prinsenin tuntumassa maaliin.

Vihjesysteemi

9,3 (5,2)

2 Strong Vacation (1,11)

10,12,4,3,5,6,7,8 (11,1)

9,1 (4,12)

3 J.H.Mannerheim (5,9)

1,10,12,5,8,3 (6,7)

6,10,2,8,4 (9,5)

4,3,1,5,7,9 (6,8)

5760 riviä - 172,80 euroa