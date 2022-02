Ravivihje: Haastava Toto75-kierros mahdollistaa suuret setelit

Kuva: Miika Lähdeniemi

Johan Untersteinerin tallin Behind Bars on lauantain luottohevonen Toto75-pelissä.

Kierros on haastavuustasoltaan todella vaikea, siitä pitää huolen kombinaatioiden määrä, sillä jokaisessa kohdelähdössä on tällä kertaa 15 hevosta. Kierroksen luotetuin hevonen on kuudennen kohteen Behind Bars, joka kelpaa suuresta peliosuudesta huolimatta varmaksi. Kaksi muuta suurta suosikkia, neljännen kohteen Hankypanky Redbank ja Strong Heartbeat, varmistetaan vihjesysteemissä.

Kierroksen urheilullinen kohokohta on ohjastajien V75 Champions -kilpailu, johon osallistuu viime vuonna 15 eniten V75-lähdöissä voittoja ohjastanutta kuljettajaa.

Päivän varma

Behind Bars (T75-6) kilpailee voittosummaansa nähden todella sopivissa tehtävissä. Alle 40 000 euroa urallaan tienannut ruuna polki jo reilu vuosi takaperin syksyllä 13-lukemia täydellä matkalla vaativien juoksunkulkujen jälkeen. Ruuna on ravivarma, se osaa avata kovaa, se osaa tarvittaessa rauhoittua keulapaikalle ja se tulee juoksulla kuin juoksulla. Siinä on kaikki raamit, mitä hyvä ravihevonen tarvitsee.

Ruuna palasi viikko sitten Kalmarissa tauolta. Hevonen hallitsi tuota juoksua keulapaikalta todella varmoin ottein. Sitä ennen hevonen sijoittui kahdeksanneksi ja silmämääräisesti esitys saattoi jättää toivomisen varaa, kun pelihevosen kiri ei kantanut tuota korkeammalle. Hevonen tuli viimeiset 600 metriä kuitenkin 10,2-vauhtia, joten kyse oli ehkä enemmän kuitenkin siitä, että tehtävä oli aika tukala ulkoratoja pitkin kirien. Tälläkin kertaa valjakko tähtää keulapaikalle, mistä suosikki on lähellä johtaa maaliin saakka.

Päivän ideavarma

Sanibel (T75-4) ei ole edes oman kohdelähtönsä suosikki, joten tamma kelpaa hyvin vain 20 prosenttia pelattuna ideavarmaksi saakka. Nelivuotias debytoi hienolla tavalla Jimmy Dahlmanin tallista. Vaikkei lähtö ollutkaan kovin mahdollinen, tyyli millä hevonen voitti, miellytti kovasti. Takarivistä neljänteen ulos tiensä löytänyt valjakko kohosi kolmannen radan jonoon viimeisellä takasuoralla. Loppukaarteessa neljännelle hyökännyt valjakko eteni ahnaasti kohti kärkeä ja voitti terävän loppukirin siivittämänä.

Jos startti vei tammaa pitkän tauon jälkeen eteenpäin, voidaan nähdä vieläkin parempi esitys Åbyssä. Nuori huippukuski Magnus A Djuse hyppää vahvistuksena rattaille.

Päivän potinräjäyttäjä

Affinity Face (T75-1) voi olla paalulta yllätysvalmis. Ainoastaan neljä prosenttia luotettu tamma saanee hyvän juoksun kärkipäässä. Viimeksi tauolta palannut nelivuotias laukkasi lähtöön ja hevosen nykyvire jäi näkemättä. Ennen taukoa valjakko kiersi johtavan rinnalle, mistä Affinity Face teki vahvan juoksun tsempaten toiseksi. Samanlaisena hevonen pärjännee myös V75-tasolla.

Vihjesysteemi

6,1,10,3 (11,7)

9,10,3,2,4,5,13,8,6,7 (11,12)

10,6,13,4,8,12,11 (5,1)

2 Sanibel (1,3)

6,7,10,1 (14,3)

7 Behind Bars (2,1)

1,12,7,10 (3,14)

4480 riviä - 224 euroa