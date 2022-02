Ravivihje: Ruotsissa helppoa, Norjassa pelisuosikit vaarassa - kaksi eniten pelattua varmistetaan vihjesysteemissä

Anu Leppänen

Iikka Nurmosen tallin Ilos Sansibar starttaa suosikkina Toto86-pelin neljännessä kohteessa. Se on myös vihjesysteemin toinen varmoista.

Kierros on kahdeksasta kohdelähdöstä huolimatta tällä kertaa yllättävän selväpiirteisen oloinen. Suuret pelisuosikit helpottavat tehtävää, joskin kierroksen kaksi suurinta suosikkia varmistetaan vihjesysteemissä. Vihjesysteemi rakennetaan kahden varman varaan. Toto86-pelin jättöaika päättyy kello 21.30.

Päivän varmat

Chantal Jet (T86-2) on suuresta peliosuudestaan huolimatta hyvä tukipilari kahdeksan kohteen peliin. Kovissa V75-lähdöissä menestynyt tamma pääsee tällä kertaa helpompaan lähtöön ja hyvältä paikalta juoksukin onnistunee. Tammalla ei olla aina ladattu lähtöön, mutta tarvittaessa se reippaasti liikkeelle.

Mantropissa nelivuotias dominoi V75-lähtöä keulapaikalta. Viimeksi monet lähdönuusinnat sekoittivat juoksunkulkua ja Chantal Jet juoksi lopulta johtavan takana. Sieltä valjakko sai myöhään tilat ja tuli hyvin maaliin saakka ollen maalissa toinen.

Ilos Sansibar (T86-4) on ansaitusti neljännen kohteen suosikki. Iikka Nurmosen valmentama ruuna jatkoi Ruotsin puolella totutun hyviä esityksiä, mitä nähtiin jo Suomen puolella. Rommessa ruuna starttasi voltin kakkosradalta hyvin liikkeelle ja pääsi toiseen pariin ulos, mistä hevonen voitti lopulta helposti. Viimeksi Klass I -lähdössä ruuna ehti takarivistä kovassa lähdössä kolmanneksi. King Of Everything on kunnioitettava vastustaja, mutta se palaa tositoimiin pitkältä sairastauolta vain koelähtö alla.

Päivän potinräjäyttäjä

Bråtnesfaks (T86-3) on jäänyt turhaan suuren pelipankin varjoon. Lähtöpaikka on toki ikävä, mutta kunto on rautaa. Siitä on osoituksena viime startti, missä ruuna laukkasi voittotaistosta suoran alussa kesken kovan kirin. Hevonen palasi tuohon starttiin vielä tauolta, joten tällä kertaa saatettaneen nähdä vieläkin parempi Bråtnesfaks.

Ruuna jaksaa tehdä myös itse töitä. Se nähtiin Bjerkessä marraskuun puolivälissä, kun ruuna tsemppasi johtavan rinnalta hienosti toiseksi. Viisi prosenttia pelattuna ruuna on tarjouksessa!

Vihjesysteemi

10,5,2,7 (1,4)

4 Chantal Jet (2,6)

4,8,7,6,1 (3,2)

5 Ilos Sansibar (11,2)

3,1,5 (7,8)

7,5,8 (6,1)

6,9,4,7,8 (10,11)

5,4 (10,7)

1800 riviä - 54 euroa